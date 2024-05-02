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Her eve lazım o üründe indirim bekleyenler bakmadan geçmesin! 2 Mayıs’ta Şok’a gelecek

Türkiye’nin önde gelen perakende market zincirlerinden ŞOK, bu hafta yayınladığı 2024 kataloğu ile müşterilerine birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. İşte 1 Mayıs 2024 - 7 Mayıs 2024 tarihleri arasında ŞOK Aktüel katalog ürünleri...

Yayın Tarihi: 02.05.2024 08:51
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 08:51
Her eve lazım o üründe indirim bekleyenler bakmadan geçmesin! 2 Mayıs’ta Şok’a gelecek

ŞOK marketi, 1-7 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. ŞOK indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, ŞOK güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. Bu hafta peynir, süt, yoğurt, pirinç, ocak, davlumbaz ve fırın gibi birçok üründe yeni indirimler yer alıyor. İşte 1-7 Mayıs tarihleri arasında ŞOK markette bu haftanın indirimli ürünleri...

ŞOK

ŞOK 1 MAYIS- 7 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU

Sinbo Çift Hazneli Airfryer: 3.499 TL

Mehtap Seramik Karnıyarık Tencere: 599 TL

Bienwood Bie Ahşap Basamak: 349 TL

Samsung 75CU8000 4K UHD 75’’ Smart Led TV: 40.999 TL

Citysmart CM17 500 Watt Çift Süspansiyonlu E-Scooter: 19.999 TL

ŞOK AKTÜEL

ŞOK MARKET İNDİRİMİ

ŞOK 1 MAYIS

ŞOK 7 MAYIS

Bu fırsatları kaçırmamak için en yakın ŞOK mağazasına uğrayabilirsiniz!

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