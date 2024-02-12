HMB’den Yüksek Maaşlı Memur Alımı! KPSS Puanıyla Memur Alımı İçin Başvurular Bugün Başladı! İşte Başvuru Şartları ve Tarihleri

HMB’den 300 Vergi Müfettiş Yardımcısı İlanı! Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB), Vergi Denetim Kurulu başkanlığına bağlı olarak görev yapacak 300 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. Bakanlık, resmi internet sitesinde yayımladığı ilanda, alımın KPSS puanı esas alınarak gerçekleştirileceğini belirtti. Adaylar, Yazılı ve Sözlü olmak üzere iki aşamalı bir Giriş Sınavına tabi tutulacaklar.

HMB 300 Vergi Müfettiş Yardımcısı Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?





HMB, 27 Aralık 2023 tarihinde ilan ettiği Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı için başvuruların 12 Şubat 2024 tarihinde başlayacağını ve 23 Şubat 2024 tarihinde sona ereceğini duyurdu. Adaylar, başvurularını yalnızca Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak yapabilecekler.

HMB 300 Vergi Müfettiş Yardımcısı Alımına Kimler Başvurabilir?

HMB, Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı için adaylardan hem genel hem de özel şartlar aradığını bildirdi. Genel şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak.

Özel şartlar ise şunlar:

Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunmak.

Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak.

Başvuruyu, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan giriş sınavı duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.

HMB 300 Vergi Müfettiş Yardımcısı Alımı İçin KPSS ve Eğitim Şartı Nedir?





HMB, Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı için adaylardan 2022 veya 2023 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) en az 80 ve üzeri puan almış olmalarını istedi. Ayrıca, adayların en az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Hukuk, Siyasi Bilgiler, İşletme, İktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği olan bölümlerden mezun olmaları gerektiğini belirtti.

KPSS puan türleri ise şu şekilde:

Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden,

Endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği bölümü mezunları için KPSSP1, KPSSP2 ve KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden.

HMB 300 Vergi Müfettiş Yardımcısı Alımı İçin Yaş Şartı Var mı?

HMB, Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı için adayların yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmalarını şart koştu. Bu da 01.01.1989 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak anlamına geliyor.

HMB 300 Vergi Müfettiş Yardımcısı Alımı İçin Kontenjan Nasıl Dağıtılacak?

HMB, Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı için toplam 300 kontenjan ayırdığını açıkladı. Bu kontenjanın 270’i İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Hukuk Fakültesi mezunları arasından, 30’u ise Mühendislik Fakülteleri mezunları arasından seçilecek.

HMB 300 Vergi Müfettiş Yardımcısı Alımı İçin Sınav Nasıl Olacak?

HMB, Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı için adayları Yazılı ve Sözlü olmak üzere iki aşamalı bir Giriş Sınavına tabi tutacak. Yazılı sınavda adaylar, Vergi Hukuku, Maliye, Muhasebe, İktisat, Hukuk, Matematik ve İngilizce konularından sorumlu olacaklar. Sözlü sınavda ise adayların mesleki yeterlilikleri, genel kültürleri, ifade yetenekleri ve kişilik özellikleri değerlendirilecek.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, kadro sayısının 5 katı kadar belirlenecek. Bu da 1500 adayın yazılı sınava gireceği anlamına geliyor. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar ise sözlü sınava çağrılacak.

Sınav Tarihleri Ne Zaman?

HMB, Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı için sınav tarihlerini henüz açıklamadı. Ancak ilanda, sınav tarihlerinin Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurulacağı belirtildi. Adayların bu siteyi takip etmeleri gerekiyor.