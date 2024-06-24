Huzurevlerine KPSS şartsız personel alımı başladı! İŞKUR başvuru şartlarını duyurdu

Türkiye İş Kurumu'nun online platformunda yayınlanan ilanda, huzurevlerinde görev alacak yeni personellerin alınacağı duyuruldu. Açıklamada, adayların başvurularını şimdiden yapabilecekleri belirtildi. Huzurevi için personel başvurusunun nasıl gerçekleştirileceği merak konusu olmaktadır.

Huzurevi ve Yaşlı Bakım Evleri İçin Açık Pozisyonlar

Huzurevleri ve yaşlı bakım evlerinde istihdam edilmek üzere aranan personel pozisyonları aşağıdaki gibidir:

Hasta Bakım Uzmanı

Hemşire

Genel İşçi (Temizlik)

Hemşire Asistanı

Temizlik Personeli

Fizyoterapi Uzmanı

Hastane Klinik Destek Personeli

Sosyal Hizmetler Danışmanı

Mutfak Şefi

Yaşlı Bakım Teknisyeni

Sağlık Çalışanı

Acil Durum Tıbbi Teknikeri





Huzurevi Personel Alımı İçin Gerekli Koşullar

Huzurevlerindeki açık pozisyonlara başvuracak olan adayların yerine getirmeleri beklenen temel şartlar şunlardır:

Türkiye İş Kurumu'na önceden kaydolmuş olmak veya kayıt işlemini tamamlamak,

En az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak ve ilan edilen pozisyon için belirlenen özel şartlara sahip olmak,

Yaşlı ve hasta bireylerle empati kurabilme ve onlarla uyumlu çalışabilme yeteneğine sahip olmak,

Sabırlı ve dikkatli bir çalışma disiplinine sahip olmak,

Adayın başvurduğu pozisyonun gerektirdiği görevleri tam ve doğru bir şekilde yerine getirebilme kapasitesine sahip olmak,

Herhangi bir sağlık sorununun işi yapmasına mani olmaması,

Erkek adaylar için, askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak.

Başvurular, internet aracılığıyla kabul edilmekte olup, ilgili adaylar İŞKUR'un web sitesi üzerinden başvurularını yapabilirler. Başvuru süreciyle ilgili tüm ayrıntılar ve gereken belgeler, İŞKUR'un online sayfasında açıkça listelenmiştir. Başvuru yapmayı planlayan adaylar, bu bilgilere web sayfası aracılığıyla ulaşabilirler.