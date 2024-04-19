İBB, İstanbul genelinde 100 temizlik personeli alımı için ilan yayımladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Yönetim bünyesinde İstanbul genelinde tam zamanlı ve vardiyalı sistemde çalışacak 100 temizlik personeli alımı için ilan yayımladı.





İlan Detayları:

İBB'ye bağlı olan Boğaziçi Yönetim, İstanbul genelinde 100 temizlik personeli alacak.

Daimi ve vardiyalı sistemde çalışılacak.

Başvuru Koşulları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Temizlik alanında deneyime sahip olmak

Vardiyalı sistemde çalışmayı kabul etmek

Sağlık sorunu bulunmamak

18 yaşını doldurmuş olmak

Başvuru Süreci:





Başvurular 22 Nisan 2024 tarihinde başlayacak ve en geç 22 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek.

Başvurular sadece İnternet üzerinden yapılacak.

Başvurular için İBB'nin resmi kariyer sayfası olan https://kariyer.ibb.istanbul/ adresinden işlem yapılacak.