İBB, İstanbul genelinde 100 temizlik personeli alımı için ilan yayımladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Yönetim bünyesinde İstanbul genelinde tam zamanlı ve vardiyalı sistemde çalışacak 100 temizlik personeli alımı için ilan yayımladı.
İlan Detayları:
İBB'ye bağlı olan Boğaziçi Yönetim, İstanbul genelinde 100 temizlik personeli alacak.
Daimi ve vardiyalı sistemde çalışılacak.
Başvuru Koşulları:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Temizlik alanında deneyime sahip olmak
Vardiyalı sistemde çalışmayı kabul etmek
Sağlık sorunu bulunmamak
18 yaşını doldurmuş olmak
Başvuru Süreci:
Başvurular 22 Nisan 2024 tarihinde başlayacak ve en geç 22 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek.
Başvurular sadece İnternet üzerinden yapılacak.
Başvurular için İBB'nin resmi kariyer sayfası olan https://kariyer.ibb.istanbul/ adresinden işlem yapılacak.