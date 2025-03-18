Eskişehir'de 'Ölümsüz Karelerle Çanakkale Fotoğraf Sergisi' Heyecanı

Eskişehir'de Çanakkale Anısına Anlamlı Sergi

Eskişehir, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünü kutlamak amacıyla "Ölümsüz Karelerle Çanakkale Fotoğraf Sergisi"'ni sanatseverlere sunuyor.

Sanatın ve Tarihin Buluşması

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türk Dünyası Vakfı işbirliğiyle düzenlenen bu özel etkinlik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştiriliyor. Sergide, Çanakkale Savaşı'nın unutulmaz anlarına ve kahramanlık hikayelerine ışık tutan etkileyici fotoğraflar sergileniyor.

Açılış törenine Vali yardımcıları Oğuz Şenlik, Hasan Çiçek ve Keleş ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak katıldı. Sergi, tarih meraklıları ve sanatseverler için büyük bir anlam taşıyor.

Kapılarını 20 Mart'a kadar açık tutacak olan sergi, geçmişin derin izlerini aktaran görselleriyle ziyaretçilerini bekliyor.

Eskişehir'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla açılan "Ölümsüz Karelerle Çanakkale Fotoğraf Sergisi" sanatseverlerle buluştu. Vali yardımcıları Oğuz Şenlik, Hasan Çiçek ve Keleş ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak, serginin açılışına katıldı.

Eskişehir'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla açılan "Ölümsüz Karelerle Çanakkale Fotoğraf Sergisi" sanatseverlerle buluştu. Vali yardımcıları Oğuz Şenlik, Hasan Çiçek ve Keleş ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak, serginin açılışına katıldı.