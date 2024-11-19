İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

Türkiye Cumhuriyeti Polis Teşkilatı tarafından yapılan son dakika açıklama ile POMEM 12.000 polis alımı yapılacağı belirtildi. 32. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) alımı için start verilirken, POMEM alımı başvuru şartları 2025 ve 12 bin polis alımı başvuru tarihleri detayları ortaya çıktı. İşte POMEM polis alımı ve detaylar..

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılı için Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) aracılığıyla 32. dönem polis alımının gerçekleştirileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada alımı yapılacak olan polis sayısının 12 bin olacağı ifade edildi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, lisans ve ön lisans mezunu adayların başvurularının kabul edileceğini belirtti.

POMEM ALIMI BAŞVURULARI 2025

POMEM 2025 alımları kapsamında, kontenjanların lisans ve ön lisans mezunlarına göre ayrıldığı belirtilirken, toplamda 12 bin kişilik bir alım yapılacağı açıklandı. Lisans mezunları için 9 bin 600, ön lisans mezunları için ise 2 bin 400 kadro açılacak iken adaylar kadın ve erkek belirli oranda dağılım sağlayacak.

POMEM alımı kontenjanları şu şekilde olacak;

Lisans Mezunu Kontenjanı: 8.160 Erkek, 1.440 Kadın

Ön Lisans Mezunu Kontenjanı: 2.040 Erkek, 360 Kadın

2025 POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

2025 POMEM başvuruları için adayların taşıması gereken bazı şartlar mevcut. Başvuru şartları arasında, yaş, eğitim düzeyi, KPSS puanı, fiziksel uygunluk ve sağlık gibi koşullar bulunmakta.

T.C. vatandaşı olmak

Lisans veya ön lisans mezunu olmak (Yurt dışındaki denkliklerin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması)

KPSS'den belirlenen taban puan almak

30 yaşından gün almamış olmak

Belirlenen boy ve kiloya uygunluk

Silah taşıma ve görev yapma engelinin olmaması

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından geçebilmek şartlarını taşıyan adaylar başvuru yapabilecek. Bu şartların yanı sıra siyasi patilerle alakasının olmaması, alkol veya uyuşturucu madde kullanımının olmaması gibi güvenlik şartları da bulunuyor.

POMEM POLİS ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Polis alımları için ön başvuruların 2025 yılı içerisinde yapılması bekleniyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, başvuruların Mart ayı veya yılı başlarında alınacağı tahmin ediliyor. Ancak, Polis Akademisi tarafından başvurular ile alakalı net bir açıklama yapılmadığı biliniyor.

POLİS ALIMINDA KPSS ŞARTI

POMEM alımında adaylardan KPSS puanı şartı aranıyor. 2023 veya 2024 KPSS puanının geçerli olacağı bilinirken, Lisans mezunlarının, P3 puan türünden en az 60 puan alması zorunluluğu mevcut. Başvuru için şehit veya vazife malullerinin eş ya da çocukları için bu puanın 48 olması yeterli olacak.