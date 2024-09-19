İcradan Satılık 2023 Model Audi A6 Uygun Bedelle Satışa Çıkıyor

İcradan Satılık 2023 Model Audi A6: 4.6 Milyon TL Bedelle Satışa Çıkıyor



Adana 3. Genel İcra Dairesi, bir borç nedeniyle 2023 model Audi marka A6 Limousine aracını icradan satışa çıkardı. Yüksek teknolojisi ve lüks donanımı ile dikkat çeken bu otomobil, özellikle performans ve konforu bir arada arayanlar için cazip bir fırsat sunuyor. 01ASC636 plakalı 2023 model Audi A6 Limousine, icradan satış yöntemiyle sahiplerini bekliyor. Araç, F2 (Sedan 40 TDI Quattro) tipine sahip olup muhammen bedeli 4.600.000 TL olarak belirlenmiş durumda. İlgili dosya numarası 2024/611 TLMT. ile satışa sunulan bu lüks araç için iki artırma düzenlenecek.

2023 MODEL AUDI A6 LİMOUSİNE HAKKINDA BİLGİLER

2023 model Audi A6 Limousine, Alman mühendisliğinin ve zarafetin en üst seviyede buluştuğu bir model olarak biliniyor. Sedan 40 TDI Quattro tipi bu araç, performansı, yakıt verimliliği ve yol tutuşuyla dikkat çekiyor. Quattro dört çeker sistemi, Audi’nin ikonik özelliklerinden biri olup, her türlü yol ve hava koşulunda üst düzey sürüş deneyimi sunuyor. Audi A6 Limousine, geniş iç hacmi, üst düzey konfor özellikleri ve gelişmiş teknoloji donanımlarıyla lüks bir otomobil arayanlar için oldukça cazip bir seçenek.

Muhammen bedeli 4.600.000 TL olarak belirlenen bu araç, bir borç nedeniyle icra yoluyla satışa sunuluyor. Özellikle ikinci el lüks araç piyasasında dikkat çeken bu fırsat, araç sahiplenmek isteyenler için büyük bir avantaj olabilir.

İLK ARTIRMA TARİHİ: 1 EKİM 2024

2023 model Audi A6 Limousine için ilk artırma 1 Ekim 2024 tarihinde başlayacak ve 8 Ekim 2024 saat 10:59’da sona erecek. Bu süreçte en yüksek teklifi veren kişi, lüks aracın yeni sahibi olabilecek. Ancak ilk artırmada yeterli teklif gelmemesi durumunda, ikinci artırma tarihi de belirlenmiş durumda. İkinci artırma, 28 Ekim 2024 tarihinde başlayacak ve 4 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

İCRADAN SATIŞA ÇIKAN ARAÇLARIN AVANTAJLARI

İcradan satılık araçlar, piyasadaki araç fiyatlarına kıyasla daha uygun maliyetlerle sahiplenme imkanı sunar. Bu tür satışlar genellikle borçluların borçlarını ödemeleri amacıyla gerçekleştirildiği için fiyatlar piyasa değerinin altında kalabilir. Bu durum, özellikle lüks ve yüksek fiyatlı araçlar için büyük bir fırsat anlamına gelir. Audi A6 gibi prestijli bir aracın icradan satılığa çıkması, bu tip fırsatları değerlendiren araç meraklıları ve yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor.

İcradan araç alırken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri, aracın muhammen bedelinin yanı sıra ihale şartnamesinin iyi incelenmesidir. Satışa çıkarılan aracın tüm detaylarına esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlanabilir. İhale sürecine katılmak isteyenlerin bu platformda ilgili dosya numarası olan 2024/611 TLMT. ile araca ilişkin tüm şartları ve detayları incelemeleri önerilir.

ARACIN ÖZELLİKLERİ VE DEĞERİ

Audi A6, sınıfının en prestijli sedan modellerinden biri olarak öne çıkar. 2023 model Audi A6 Limousine, ileri teknolojiyle donatılmış bir sürüş deneyimi sunuyor. Quattro dört çeker sistemi, turbo dizel motoru, ileri sürücü asistanı özellikleri ve konfor odaklı iç tasarımı ile lüks segmentte iddialı bir modeldir. Muhammen bedeli 4.600.000 TL olarak belirlenen bu araç, yüksek donanım özelliklerine sahip olup, piyasada oldukça değerli bir model olarak kabul ediliyor.

Araç meraklıları ve lüks segmentte araç arayanlar için icradan satış fırsatları, cazip fiyat avantajları sunması bakımından önemlidir. Audi A6 gibi bir modeli icradan satın almak, bu segmentte bir aracı daha uygun koşullarda edinme şansı tanır. Ancak ihale sürecine katılmadan önce, aracın tüm teknik ve hukuki detaylarını incelemek, alıcılar için büyük önem taşır.

İKİNCİ ARTIRMA TARİHİ: 28 EKİM 2024

İlk artırmada yeterli teklif gelmediği takdirde, ikinci artırma 28 Ekim 2024 tarihinde başlayacak ve 4 Kasım 2024 tarihinde sona erecek. Bu süreçte, aracın satışına dair detaylar esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden takip edilebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin, belirtilen süreler içerisinde teklif vermeleri ve gerekli prosedürleri tamamlamaları gerekmektedir.

İHALEYE KATILIM VE ŞARTLAR

İcradan satışa çıkan bu Audi A6 Limousine için ihaleye katılmak isteyenler, esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden dosya numarasıyla gerekli bilgilere ulaşabilirler. İhale süreciyle ilgili detaylı bilgilere ve aracın fotoğraflarına bu platform üzerinden erişim sağlanabilir. İhaleye katılımda bulunacak kişilerin belirli bir teminat yatırmaları ve ihale şartnamesindeki gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir.

Bu tür satışlarda, belirlenen teminatın yatırılması ve diğer şartların yerine getirilmesi zorunludur. İhaleye katılacak kişilerin, bu süreçte uzmanlardan destek alarak hareket etmeleri önerilir. İhale süreci sonucunda en yüksek teklifi veren kişi, 2023 model Audi A6 Limousine’nin yeni sahibi olacaktır.

Adana 3. Genel İcra Dairesi tarafından icradan satışa çıkarılan 2023 model Audi A6 Limousine, lüks bir otomobil arayanlar için cazip bir fırsat sunuyor. 4.600.000 TL muhammen bedelle satışa sunulan bu araç, piyasadaki diğer lüks araçlara kıyasla daha uygun fiyatla sahiplenme imkanı tanıyor. İlk artırma 1 Ekim 2024 tarihinde başlayacak ve aracın yeni sahibi o tarihlerde belirlenecek.

Aracın satış süreci ve ihaleye dair tüm bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlayarak, bu fırsatı değerlendirebilirsiniz. Lüks segmentte araç arayanlar için bu icra satışı, kaçırılmaması gereken bir fırsat olabilir.