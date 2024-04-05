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İki kamu kurumundan yüksek maaşlı iş ilanı! 18 yaş üzeri iş arayanlara müjde

DSİ ve İçişleri Bakanlığı EGM tarafından yayımlanan yeni kamu işçi alımları bugün itibariyle duyuruldu. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Polisevi için yapılan duyuru, iş arayanlar için heyecan verici bir fırsat sunuyor. İlanlar, başvuruların bugün itibariyle başladığını belirtiyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 05.04.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 19:19
İki kamu kurumundan yüksek maaşlı iş ilanı! 18 yaş üzeri iş arayanlara müjde

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polisevi ve Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, yeni kamu işçi alımlarını duyurarak iş arayanlara kapılarını açtı. Bugün başlayan başvuru süreci, adaylara iş fırsatı sunuyor.

Yayımlanan duyurularla birlikte başvuruların alınmaya başladığı tarih 1 Nisan 2024 olarak belirlendi. Adaylar, 5 Nisan 2024 tarihine kadar başvurularını tamamlayabilecekler.

Başvuru işlemleri, adayların İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirebilecekleri belirtiliyor. Haberimizde yer alan iş ilan numaralarıyla ya da İŞKUR'un web sitesi üzerinden başvuruları gerçekleştirebilirler. Adayların bu fırsatı değerlendirmeleri ve başvuru sürecini tamamlamaları önem arz ediyor.

 

İŞ ARAYANLARA MÜJDE! DSİ TARAFINDAN İŞÇİ ALIM BAŞVURULAR BAŞLADI!

İŞ ARAYANLARA MÜJDE! DSİ TARAFINDAN İŞÇİ ALIM BAŞVURULAR BAŞLADI!

Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü, toplamda 4 beden işçisi için alım yapacak. Bu alımlardan 3 kişi, DSİ 8. Bölge Müdürlüğü'ne Erzurum'da, 1 kişi ise 82. Şube Müdürlüğü'ne Erzincan'da istihdam edilecek. Başvuruda bulunacak adayların 18-40 yaş aralığında olmaları ve ilköğretim ya da ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmaları gerekmektedir. Bu ilana sadece kişisel durumu "Eski Hükümlü" veya "TMY (Terörle Mücadelede Yaralanan)" olanlar başvurabilirler. İlan numarası ise (00008184404).

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, Tekirdağ Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü (Polisevi Büro Amirliği) temizlik görevlisi için alım yapılacak. Bu pozisyon için adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, 30 yaşından gün almamış olmaları, en az ortaokul en fazla lise mezunu olmaları ve Çerkezköy sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekmektedir. İlan numarası ise (00008185003).

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