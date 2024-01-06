İkizler burcu aşkta neler bekler? İşte İkizler kadını ve erkeğinin yaklaşımı

İkizler kadını ve erkeği nasıl aşık olur?

İkizler kadını, çok yönlülüğü ve zekâsıyla dikkat çeken, renkli bir karaktere sahiptir. Şakacı, yetenekli, anlayışlı ve uyumlu bir yapısı vardır. Özgürlüğüne düşkündür ve ilişkilerinde mizah, akıl ve geniş vizyon arar. Bu nedenle kendine benzer, kültür ve öğrenmeye önem veren kişilere ilgi duyar. Partneri onu bilgelik ve deneyimle etkilemeli, sürekli heyecanlandırmalıdır.

Bu özellikleriyle İkizler kadını, evlilik ve yuva kurma konusunda aceleci davranmayabilir. Ancak ileri haritasında Güneş Yengeç burcuna girdiğinde (en geç 30 yaşından sonra) duygusal olarak daha duyarlı ve açık olmaya başlar.

İkizler, hava elementinin bir burcu olduğu için onu kısıtlamak zor olacaktır. Bu yüzden ilişkilerinde de maceracı ve meraklı olabilir. Birden fazla partneri olabileceğine şaşırmayın. Kelebek gibi uçuşan yapısı onu hem çekici kılar hem de güven veremeyebilir. Her konuda az çok bilgi sahibi olmayı ister. Irak’taki gelişmeler, televizyondaki yeni şov ya da BM ile ilgili haberleri takip etmek ister. Onunla anlaşmak için güncel olayları bilmek neredeyse şart olabilir.

Duygusal düzeyde çok rahat olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü her şeyi mantıksal olarak analiz eden bir yapıda olduğu için, aşkta huzur ve sakinlik yakalaması kolay olmayabilir. Bu yüzden onu dengeleyecek ve gerçekçi olmasını sağlayacak daha pratik partnerlere ihtiyacı vardır. Duygularını saklaması, kolay gösterememesi yüzünden soğuk görünebilir. Ama haritasında Venüs gezegeni Yengeç’te ya da Boğa burcunda olan İkizler kadını, daha korumacı, istikrarlı, evcimen ve duyarlı olacaktır. Venüs’ü Koç, İkizler ya da Aslan burcunda olanlar ise kadınlıklarını ortaya koymakta ya çok dışa dönük ya da çok cesur bir tutum içinde olabilirler.

Yakın ilişkilerinde de kişisel özgürlüğünü yaşamak isterler. Bu yüzden İkizler ile evli olan erkekler, olabildiğince açık, hoşgörülü ve esnek bir yapıda olmalıdırlar. Aşırı geleneksel ya da çok katı tiplerle anlaşamazlar.

İkizler erkeği nasıl aşık olur?

İkizler erkeği, hareketli ve dinamik bir adamdır. Neredeyse sadece beyinle yaşar. Düşünce dünyası, yeni şeyler öğrenebileceği ilgi alanları, okumak, zihinsel tartışmalara katılmak ona her zaman cazip gelir.

Maço tavırlar sergilemezler ve her zaman daha insani, esnek olmaya çalışırlar.

Onlar, şakacı tavırları, bilgi birikimleri ile çok eğlencelidirler. Sizi baskı altına almadan etkilemeyi bilirler. Ama duygusal olarak derinleşmeye başladığında, onların çocuksu yönlerini fark edebilirsiniz. Duygusal alanda çok kararlı değillerdir, sürekli değişen fikirleri yüzünden, duygularına da tam olarak hakim olamayabilirler.

İkizler erkeği, bir salon insanı olabilir. Çok yönlü düşünen, yaratıcı ve renkli kişiliği ile dikkat çekerler. Sevimlidirler. Hayatta her zaman keşfedilmesi, öğrenilmesi gereken bir sır olduğunu düşünürler ve böyle yaşarlar. Asla sıkıcı değillerdir. Yükselen burcu İkizler olanlar birden fazla evlilik yapmaya meyilli olabilirler.