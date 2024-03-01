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İkizler Burcu ve Yükseleni İkizler olanlar dikkat! Mart ayında kariyerinizde fırsatlar yağacak, ama aşkta dikkatli olun

Mart ayında İkizler burcu ve yükseleni İkizler olanlar, kariyerlerinde yükselişe geçecekler. Ancak, aşk ve aile hayatlarında bazı zorluklar yaşayabilirler.

Yayın Tarihi: 01.03.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 14:45
İkizler Burcu ve Yükseleni İkizler olanlar dikkat! Mart ayında kariyerinizde fırsatlar yağacak, ama aşkta dikkatli olun

İkizler Burcu ve Yükseleni İkizler Olanlar İçin Mart Ayı Astroloji Tahmini

Astrolog Ayşe Aslan: İkizler burcu ve yükseleni İkizler olan dostlarım! Mart ayında, 10 Mart'ta Balık burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay, özellikle kariyerle ilgili beklentilerinizi karşılayacak bir etkiye sahip olacak.

10. Evdeki Yeni Ay ve Kariyer

10. evinizde gerçekleşecek olan bu yeni ay, kariyerinizde beklediğiniz yükselme ve terfi için uygun bir zamanı işaret ediyor. Uzun süredir beklediğiniz bir atama ya da proje bu ay gerçekleşebilir. Kadronun açılması gibi beklenen bir durum varsa, bu ay içinde olumlu haberler alabilirsiniz.

İş ve Kariyerde Yükselme

Uzun süredir iş arıyorsanız veya düzenli bir işe sahip olmayı hedefliyorsanız, bu ay içinde iş bulma olasılığınız yüksek. Ayrıca, mevcut iş yerinizde statü atlamak, yani şef, amir veya müdür olmak gibi bir durum da söz konusu olabilir.

20 Derece ve Kişisel Gezegenler

Özellikle 20 derece ve MC (MC, yani haritanın tepe noktası, kariyer ve hayat yolunu temsil eden 10. evin girişidir. Bu sebeple MC hatlarının iz düştüğü bölgeler kişinin kariyeri açısından çok önemli olacaktır.) çizginizde kişisel gezegenleriniz varsa, bu ay içinde önemli etkiler alabilirsiniz. Bu etkiler, kariyerinizde ve genel yaşamınızda olumlu yönde bir süreç başlatır.

25 Mart'taki Ay Tutulması

25 Mart'ta Terazi burcunda bir ay tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma, 5. evinizi aydınlatıyor. 5. ev, aşk, hobiler ve çocuklarla ilgili konuları temsil eder. Ancak, bu aydınlatma olumlu mu, yoksa bazı zorlukları mı beraberinde getirecek?

Aşk ve İlişkiler

Belki de bu ay içinde bir atama aldınız ve başka bir şehirde yaşamak zorunda kalacaksınız. Bu durum, mevcut sevgilinizle aranızda bir mesafe oluşturabilir. Ya da iş nedeniyle başka bir şehirde veya ülkede yaşamak zorunda kalabilirsiniz. Bu durum, mevcut ilişkinizin kopmasına neden olabilir.

Çocuklar ve Aile

Çocuklarınızla ilgili önemli bir gelişme de söz konusu olabilir. Belki de çocuklarınızın profilleri ile ilgili yeni bir projeye dahil olmanız gerekebilir. Ancak, bu durum çocuklarınızın gereksiz huysuzluklarına maruz kalmanız anlamına da gelebilir.

Sonuç

Özellikle iş ve kariyer alanında fırsatların yağdığı bir döneme giriyoruz. Ancak, bu kadar yoğun çalışırken sevdiklerimize ve hobilerimize vakit ayıramayabiliriz. Hayatımızın tadı tuzu bir anda kaybolmuş gibi hissedebiliriz. Ancak, bu çabanın değerli olduğunu unutmayın. Nisan ayında gerçekleşecek olan Güneş tutulması, ne kadar değerli olduğunu gösterecek.

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