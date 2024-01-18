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İletişim Başkanlığı bu kadrolara alım yapacak! Başvuru ekranı açıldı

İletişim Başkanlığı bu kadrolara alım yapacak! Başvuru ekranı açıldı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından duyurulan personel alım ilanında sözleşmeli personel (tercüman, tercüman, muhabir) alımına başlandığı bildirildi.