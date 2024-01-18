İletişim Başkanlığı bu kadrolara alım yapacak! Başvuru ekranı açıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından duyurulan personel alım ilanında sözleşmeli personel (tercüman, tercüman, muhabir) alımına başlandığı bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bir duyuru yayınladı ve duyurusunda sözleşmeli personel (tercüman, tercüman, muhabir) alımının yapılacağı aktarıldı.
Açıklamada başvuruların 10-25 Ocak 2024 tarihlerinin arasında "basvuru.iletisim.gov.tr" internet sitesi üzerinden yapılabileceği belirtildi.
Mütercim-Tercüman alımı iş detayları için, 'https://iletisim.gov.tr/turkce/duyurular/detay/iletisim-baskanligi-sozlesmeli-personel-alim-ilani-mutercim-tercuman' adresini ziyaret edebilirsiniz.
İletişim Personeli alımı iş detayları için, 'https://iletisim.gov.tr/turkce/duyurular/detay/iletisim-baskanligi-sozlesmeli-personel-alim-ilani-iletisim-personeli' adresini ziyaret edebilirsiniz.
Adayların başvurularını göndermeden önce sisteme kayıt yaptırmaları ve ilanları dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Başvurular 'https://basvuru.iletisim.gov.tr/account/login?ReturnUrl=/' adresinde gerçekleştirilecektir.