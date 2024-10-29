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İlk Tiyatrom, İlk Konserim Projesi ile Sanatla Buluşan Çocuklar

Zorlu PSM'nin projeleriyle 5 bin çocuk sanatı tanıyacak.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 11:18
İlk Tiyatrom, İlk Konserim Projesi ile Sanatla Buluşan Çocuklar

İlk Tiyatrom, İlk Konserim Projesi ile Sanatla Buluşma Fırsatı

"İlk Tiyatrom, İlk Konserim" projesi, binlerce çocuğu ve genci sanatla buluşturdu. Zorlu PSM'nin yaptığı açıklamaya göre, bu kapsamda sahnelenen Kusursuz Dünya Müzikali, çocukların büyük ilgisini çekti. Müzikalin ardından oyuncularla buluşma fırsatını yakalayan çocuklar, bu deneyimle sanatı daha yakından tanıma şansı buldular.

Sanat Deneyimi

Zorlu PSM, SosyalBen Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) gibi önemli sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak bu projeyi yürütüyor. İki yıl içinde, Zorlu PSM'nin sahnelerinde, 3 bin 500'den fazla genç ve çocuk sanatı deneyimleme fırsatı buldu.

Hedef: 5 Bin Çocuk

İstanbul'un dezavantajlı bölgelerinde yaşayan ve hayatlarında hiç tiyatro ya da konsere gitmemiş bireylere ulaşmayı amaçlayan proje, yıl sonuna kadar 5 bin çocuk ve gence ulaşmayı hedefliyor. Bu etkinlikler, sanatın bir parçası olma fırsatı sunarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşatıyor.

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