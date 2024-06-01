İlkokul mezunu olan şipşak işe giriyor! Şartlar belli oldu

BİM, İŞKUR aracılığıyla personel alımı için başvuruları bekleyen adaylardan aşağıdaki şartları sağlamalarını istiyor.







BİM İŞE ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: Başvuran adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

2. 18 Yaşını Doldurmuş Olmak: Başvuru yapacak adayların 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

3. En Az İlkokul Mezunu Olmak: Adayların en az ilkokul mezunu olmaları gerekmektedir (bazı pozisyonlar için farklı eğitim seviyeleri aranabilir).

4. Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya tecilli olmaları gerekmektedir.

5. Vardiyalı Çalışmaya Uygun Olmak: Adayların vardiyalı çalışmaya uygun olmaları beklenmektedir.

6. Takım Çalışmasına Yatkın Olmak: İşbirliği ve takım çalışmasına yatkın olmak önemlidir.

7. Müşteri Odaklı ve İletişim Becerileri Güçlü Olmak: Adayların müşteri odaklı ve iletişim becerileri güçlü olmaları beklenmektedir.





BAŞVURU ADIMLARI

• Arama bölümüne “BİM Birleşik” yazın ve arama ikonuna tıklayın.

• İlanlar listelenecek. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana giriş yapın ve E-Devlet şifreniz ile başvuru sürecini tamamlayın.



