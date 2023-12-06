İlkokul, ortaokul mezunlarına iş kapısı açıldı! Başvurular İŞKUR'dan yapılacak: İstanbul, Ankara, Eskişehir...

Türkiye genelinde birçok şehirde özel sektör firmaları tarafından yayımlanan iş ilanlarına göre, 3 bin 876 temizlik görevlisi alımı için başvurular başladı. İlkokul mezunu adaylara kapılarını açan bu ilanlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) web sayfası üzerinden online olarak yapılabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI









İŞKUR tarafından yayımlanan temizlik görevlisi alımı duyuruları, adaylardan en az ilkokul mezuniyeti şartı arıyor. Başvuru yapacak adaylar, İŞKUR web sayfasına girerek kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yapmalı. Açık iş ilanları bölümünden kendilerine uygun ilanlara başvuruda bulunabilirler.

Temizlik görevlileri, çalıştıkları işletmelerin prensiplerine uygun olarak temizlik ekipmanlarını kullanarak işletmeyi temiz tutarlar. Çevre koruma düzenlemelerine, mesleki standartlara uygunluk da göz önünde bulundurulur. Görevler arasında havalandırma sağlama, temizleme ve süpürme işlemleri, cam silme, zeminleri parlatma ve çöp toplama gibi işler bulunmaktadır.

Temizlik görevlileri, makine ve teçhizatların temizliğinden sorumlu olup üretim alanlarını toz, kir ve lekelerden arındırırlar. Bürolarda çalışan temizlik görevlileri ise tuvalet, lavabo, ofis camları, masa ve yüzey temizliği gibi işleri gerçekleştirirler. Ayrıca, günlük, haftalık ve aylık temizlik planlarına uygun olarak görevlerini tamamlarlar.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR resmi sayfası üzerinden ilanlara ulaşabilir ve başvurularını online olarak gerçekleştirebilirler. Detaylı bilgiler ve başvuru için İŞKUR resmi sayfasınıziyaret edebilirsiniz.