İlkokul, ortaokul mezunlarına iş kapısı açıldı! Başvurular İŞKUR'dan yapılacak: İstanbul, Ankara, Eskişehir...

Kariyer yapmak isteyenler için muhteşem bir fırsat! Türkiye genelinde özel sektör firmaları, İŞKUR aracılığıyla 3 bin 876 yeni personel alacak. İlkokul mezunlarına kapılarını açan bu ilanlar, iş arayanlara yeni bir başlangıç yapma şansı sunuyor. İşte başvuru detayları...

İlkokul, ortaokul mezunlarına iş kapısı açıldı! Başvurular İŞKUR'dan yapılacak: İstanbul, Ankara, Eskişehir...
Yayın Tarihi:

Türkiye genelinde birçok şehirde özel sektör firmaları tarafından yayımlanan iş ilanlarına göre, 3 bin 876 temizlik görevlisi alımı için başvurular başladı. İlkokul mezunu adaylara kapılarını açan bu ilanlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) web sayfası üzerinden online olarak yapılabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

1

2

İŞKUR tarafından yayımlanan temizlik görevlisi alımı duyuruları, adaylardan en az ilkokul mezuniyeti şartı arıyor. Başvuru yapacak adaylar, İŞKUR web sayfasına girerek kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yapmalı. Açık iş ilanları bölümünden kendilerine uygun ilanlara başvuruda bulunabilirler.

Temizlik görevlileri, çalıştıkları işletmelerin prensiplerine uygun olarak temizlik ekipmanlarını kullanarak işletmeyi temiz tutarlar. Çevre koruma düzenlemelerine, mesleki standartlara uygunluk da göz önünde bulundurulur. Görevler arasında havalandırma sağlama, temizleme ve süpürme işlemleri, cam silme, zeminleri parlatma ve çöp toplama gibi işler bulunmaktadır.

Temizlik görevlileri, makine ve teçhizatların temizliğinden sorumlu olup üretim alanlarını toz, kir ve lekelerden arındırırlar. Bürolarda çalışan temizlik görevlileri ise tuvalet, lavabo, ofis camları, masa ve yüzey temizliği gibi işleri gerçekleştirirler. Ayrıca, günlük, haftalık ve aylık temizlik planlarına uygun olarak görevlerini tamamlarlar.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR resmi sayfası üzerinden ilanlara ulaşabilir ve başvurularını online olarak gerçekleştirebilirler. Detaylı bilgiler ve başvuru için İŞKUR resmi sayfasınıziyaret edebilirsiniz.

Öne Çıkanlar
Gece hemen uykuya dalamamanızın nedeni bu olabilir! Ne çaydan ne kahveden kaynaklanıyor Gece hemen uykuya dalamamanızın nedeni bu olabilir! Ne çaydan ne kahveden kaynaklanıyor
En kirli banyoyu bile ışıl ışıl yapıyor! Banyoda bu hileleri deneyenin banyo temizliği 15 dakikada bitiyor En kirli banyoyu bile ışıl ışıl yapıyor! Banyoda bu hileleri deneyenin banyo temizliği 15 dakikada bitiyor
Tuvalet kağıdının 12'lisi 49 TL’ye kadar düştü! Yaşanan düşüş resmen o marketin önünde izdiham yarattı Tuvalet kağıdının 12'lisi 49 TL’ye kadar düştü! Yaşanan düşüş resmen o marketin önünde izdiham yarattı
Çok Okunanlar
Kışı ayrı, yazı ayrı güzel! Ankara'ya sadece 3 saat uzaklıkta cennetten bir köşe Kışı ayrı, yazı ayrı güzel! Ankara'ya sadece 3 saat uzaklıkta cennetten bir köşe Kızılay yeni kadrolar açtı! Çok sayıda personel alımı yapacak: KPSS puanına gerek dahi yok Kızılay yeni kadrolar açtı! Çok sayıda personel alımı yapacak: KPSS puanına gerek dahi yok 3 devlet kurumu ilana çıktı! KPSS şartsız personel alımı için düğmeye basıldı: MEB, EGM, DSİ... 3 devlet kurumu ilana çıktı! KPSS şartsız personel alımı için düğmeye basıldı: MEB, EGM, DSİ... Yağ bağlamış aspiratörü temizlemenin pratik yolu! Bir kez sıkınca içindeki tüm yağı akıtıyor Yağ bağlamış aspiratörü temizlemenin pratik yolu! Bir kez sıkınca içindeki tüm yağı akıtıyor Yüksek maaşlı iş arayanlar buraya toplanacak! Masabaşında ayda 19.000 TL verilecek: Başvurular açıldı Yüksek maaşlı iş arayanlar buraya toplanacak! Masabaşında ayda 19.000 TL verilecek: Başvurular açıldı