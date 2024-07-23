IQ testi: İmkansız hesaplama! Bu problemi yalnızca bir dahi çözebilir

Matematik becerilerinizi test etmekten ve zorlu bir bulmacayı çözmekten heyecan duyuyorsanız, bu meydan okuma tam size göre! Büyüleyici bir entelektüel yolculuk için bizi takip edin.

Günün Mücadelesi: Matematik IQ Testi

Bugün size beyninizi çalıştırırken zeka seviyenizi değerlendirmek için özel olarak tasarlanmış bir matematik bulmacası sunuyoruz.

Bu meydan okuma bir sayı oyunundan daha fazlasıdır; gerçek bir analiz ve mantıksal düşünme egzersizidir.





Önünüzde her biri bilinmeyen bir değeri temsil eden çeşitli sembollerden oluşan bir denklem seti var. Göreviniz her sembolün tam değerini belirlemek ve ortaya çıkan son denklemi çözmektir.



Bu bulmaca ilk başta zor görünebilir, ancak bunun cesaretinizi kırmasına izin vermeyin! Metodik bir yaklaşım ve eleştirel düşünme ile bu zorluğun ödüllendirici olduğu kadar heyecan verici olduğunu da keşfedeceksiniz.

Becerilerinizi test etmeye ve bu matematik mücadelesine katılmaya hazır mısınız?

Egzersize dalın ve zihninizin parlamasına izin verin!

Bu iyi mi ?

Öyle ise cevap ve açıklamalara geçelim.

Adım adım çözüme

Çözümü bulmayı başardınız mı? Değilse endişelenmeyin. Sorunu birlikte çözeceğiz.

İlk satır: Her üç form da 45'e eşittir. Formu X ile değiştirelim. Bu bize denklemi verir: 3X = 45 X'i çözersek şunu elde ederiz:

İkinci satır: Bir salkım muz + bir salkım muz + bir şekil eşittir 23. Şekil 15 olduğuna göre yerine koyabiliriz ve çözebiliriz: 2 salkım muz = 23 – 15 (bir şeklin değeri). 2 küme = 8 ise 1 küme 4 değerindedir.

Üçüncü satır: Bir salkım muz + bir saat + bir saat eşittir 10. Bir salkım muzun değerini kullanırsak: 4 + 2 saat = 10 2 saat = 10 – 42 saat = 6 Yani saat 3'e eşittir.

İşte artık farklı değişkenlerin değerlerine sahibiz:

Şekil = 15

Bir salkım muz = 4

Saat = 3

Görüntüdeki öğeler arasındaki farkları fark ettiniz mi?

İşte aşağıdaki yöntem:

1. çokyüzlüler açı sayısına göre değer kazanır, dolayısıyla 15 ve 11.

2. Muz salkımı, içerdikleri meyve sayısı kadar yani 4 ve 3 değerindedir.

3. Saatler, gösterdikleri saat sayısı kadar değerlidir: 3 ve 2.

Altıgen+Beşgen+Kare = 6+5+4 = 15: 1 kenar = 1

4 muz = 4: 1 muz = 1

0sa15= 3: 5dk = 1

0:10 + 3 muz + (3 muz x 11 kenar) = 2 + 3 + (3 x 11) = 38

Dolayısıyla nihai çözüm şu şekilde olacaktır: 2 + 3 + 3 + 3 × 11 = 2 + 3 + 33 = 38.

Bu IQ testinin cevabı 38!





Başka bir denklem deneyelim:

Şimdi IQ testinin son kısmına geçelim. Aşağıdaki denklemi çözmeniz gerekir:

Saat ikiyi gösteren saat + bir salkım muz ve üç muz + bir salkım muz ve üç muz + iki parçaya bölünmüş bir şekil = ?

Bu denklemdeki sembollerin daha önce kullanılanlardan biraz değiştirildiğine dikkat edin:

Saat şu anda saat 2'yi gösteriyor.

Bir salkım muzda 3 muz bulunur.

Form iki bölümden oluşmaktadır.

Mantığımızı takip ederek:

İki parçalı form: Üç parçalı form 15'e eşitse her parça 5'e eşittir. Dolayısıyla iki parçalı form şuna eşittir: 2 parça x 5 = 10

Üç muzlu muz demet: Bir demet ise 4 muzdan 4, her muz 1 olur. Yani 3 muzdan oluşan bir salkım: 3 x 1 = 3

Saat 2'yi gösteren saat: Saat 3'ü gösteren saat 3'e eşitse her saat 1 değerindedir. Dolayısıyla saat ikiyi gösteren saat şuna eşittir: 2 x 1 = 2

Bütün bunları bir araya getirirsek son hesaplama şu şekilde olur:

2 (saat) + 3 (muz) + 3 (muz) + 10 (şekil) = 18

Bu IQ testinin cevabı 18!

Bu tür mantık bulmacalarına katılmak sadece eğlenceli değil, aynı zamanda zihninizi aktif tutmak için harika bir egzersizdir. Bu zorluklar hafızayı canlandırır, analitik becerilerinizi geliştirir ve problem çözme becerilerinizi güçlendirir. Öyleyse devam edin ve imkansız gibi görünen bu hesaplamayı çözmeye çalışın!