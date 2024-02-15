Bist 100
9.211,91 1%
DOLAR
30,76 0,05%
EURO
33,13 0,33%
ALTIN
1.974,39 0,33%

IQ Testi: Üçgen sayısını bul, zekanı ölç! Süre yok, sadece gözünü dört aç!

Bu görsel mücadelenin zaman sınırı yoktur, bu yüzden sakin bir şekilde çözebilirsiniz. Bugün size görsel analiz becerilerinizi test edecek bir meydan okuma sunuyorum. Başarılı bir şekilde geçebilirseniz, bu yüksek bir IQ'ya işaret edebilir. Buradaki zorluk, görüntüde bulunan üçgenlerin tam sayısını saymaktır.

Yayın Tarihi: 15.02.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 13:36
IQ Testi: Üçgen sayısını bul, zekanı ölç! Süre yok, sadece gözünü dört aç!

Üçgenlerin sayısını bulursan, dahisin demektir! Bu Qi testinde süre sınırı yok, ama dikkatli ol!

Gerçekte bu zorluk matematikten çok geometridir, ancak her durumda bu görüntüde bulunan üçgenlerin sayısını saymayı içerir.

Pek çok kişinin şüpheleneceği gibi sorun göründüğünden daha karmaşıktır. Üçgenlerin olası tüm şekil ve boyutlarına özellikle dikkat edilmelidir.

Matematikte en yetenekli olanlar, ızgarayı oluşturan çizgileri sayabilecek ve her birinin oluşturduğu üçgenlerin sayısını belirleyebilecek.

GÖRSEL ZORLUK /Bu resimde size çok sayıda üçgen gösteriliyor. Kaç tane olduğunu tam olarak bulmanız gerekiyor. zeka testi

Görsel meydan okumanın temsilinde, çeşitli üçgenler oluşturan çizgilerin dizilişini gözlemleyebiliriz. Bununla birlikte, mevcut üçgenlerin tam sayısını belirlemek için, belirli öğeleri birleştirerek başkalarını oluşturmak gerekir.

Görüntüyü dikkatlice inceleyerek ve farklı çizgi konfigürasyonlarını belirleyerek üçgenlerin kesin sayısını çözebileceksiniz.

Anahtar, bu kalıpları tanıma ve bunları metodik olarak sayma yeteneğinde yatmaktadır.

Gerçek bir IQ testi nerede bulunur?

İşte gerçek bir IQ testi yapmak için bazı seçenekler. Pahalı olmasına rağmen en hızlı yöntem liberal bir psikoloğa danışmaktır; tek başına test için ortalama maliyet 160 € civarındadır ve tam bir psikolojik değerlendirme istiyorsanız daha da fazladır.

Bir alternatif de teste ücretsiz bir Tıbbi-Psikolojik Merkezde (CMP) girmektir.

Bu iyi ?

Hala bulamadıysanız işte üç olası öneriyi içeren bir resim . zeka testi

Doğru cevabı bulduğunuzu düşünüyor musunuz?

Cevabınız evet ise çözüme geçelim.

Kaybetmek oyunun bir parçası.Başaramadıysanız cesaretiniz kırılmasın. Hayat Devam Ediyor. Resimde tam olarak kaç tane üçgen olduğunu öğrenmek için aşağıdaki resme bakın. Bu mücadeleyi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.

IQ Testinin çözümü zeka testi

Bu görsel mücadeleyi eğlenceli ve ödüllendirici buldunuz mu? Bu zorluklar sadece eğlenceli değil, aynı zamanda kendiniz hakkında daha fazla şey öğrenmenize ve zihninizi çalıştırmanıza da yardımcı olabilir. Bazıları oldukça karmaşık olabilir ve heyecan verici bir eğlence sağlayabilir.

İLGİLİ HABERLER

O banka başvuruları açtı! 90 gün ödeme ertelemeli kredi dağıtacak

O banka başvuruları açtı! 90 gün ödeme ertelemeli kredi dağıtacak

Oğlak burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Oğlak burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Hamam böceklerini evinizden defedin! Doğal ve pratik yöntemlerle hamam böceklerine veda edin

Hamam böceklerini evinizden defedin! Doğal ve pratik yöntemlerle hamam böceklerine veda edin

İndirimli beyaz eşya almak isteyenler CarrefourSA marketlere koşacak! 6.000 TL’den başlayan fiyatlar duyuruldu

İndirimli beyaz eşya almak isteyenler CarrefourSA marketlere koşacak! 6.000 TL’den başlayan fiyatlar duyuruldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pırasayı bugüne kadar hep yanlış pişirmişiz! Meğer bunu ekleyince lezzeti beşe katlanıyormuş
2
Sıfır Otomobil Almak İsteyenlere Müjde! Ford, Fiat, Renault, Hyundai ve Daha Fazlası 800 Bin TL Altında Satışta
3
Çalışma Bakanlığı'nda çalışmak için son fırsat! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına duyuruldu
4
Hamsi ayıklamanın en pratik yolu! Bu yöntemle 2 kilo hamsi 5 dakikada ayıklanacak
5
Kek kalıbına bunu sürünce kek hop diye çıkıyor! Yapışmama sırrı meğer buymuş
6
Terazi burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?
7
İkizler burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Ayçiçek yağının 5 litresi 184 TL’ye düşüyor! Ayçiçek yağlarında yüzde 12 indirim başladı

IQ Testi: Üçgen sayısını bul, zekanı ölç! Süre yok, sadece gözünü dört aç!

Oğlak burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

O banka başvuruları açtı! 90 gün ödeme ertelemeli kredi dağıtacak

79 TL’ye 32’li tuvalet kağıdınız hazır! 18 Şubat’a kadar alabilirsiniz

Hamam böceklerini evinizden defedin! Doğal ve pratik yöntemlerle hamam böceklerine veda edin

Yay burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Altın almak için son tarihi açıkladı! İslam Memiş almayan ağlar diyerek açıkladı

9 banka çıldırdı! Bayram borcu olmasın diye faizler sıfırlandı

Kek kalıbına bunu sürünce kek hop diye çıkıyor! Yapışmama sırrı meğer buymuş

Çeyrek altını olanlar dikkat! İslam Memiş’ten çeyrek altın alacaklara önemli tavsiye: 1 gram altınlar yasaklanacak mı, ne yapmalı?

İndirimli beyaz eşya almak isteyenler CarrefourSA marketlere koşacak! 6.000 TL’den başlayan fiyatlar duyuruldu