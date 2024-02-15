IQ Testi: Üçgen sayısını bul, zekanı ölç! Süre yok, sadece gözünü dört aç!

Üçgenlerin sayısını bulursan, dahisin demektir! Bu Qi testinde süre sınırı yok, ama dikkatli ol!

Gerçekte bu zorluk matematikten çok geometridir, ancak her durumda bu görüntüde bulunan üçgenlerin sayısını saymayı içerir.

Pek çok kişinin şüpheleneceği gibi sorun göründüğünden daha karmaşıktır. Üçgenlerin olası tüm şekil ve boyutlarına özellikle dikkat edilmelidir.

Matematikte en yetenekli olanlar, ızgarayı oluşturan çizgileri sayabilecek ve her birinin oluşturduğu üçgenlerin sayısını belirleyebilecek.

GÖRSEL ZORLUK /Bu resimde size çok sayıda üçgen gösteriliyor. Kaç tane olduğunu tam olarak bulmanız gerekiyor.

Görsel meydan okumanın temsilinde, çeşitli üçgenler oluşturan çizgilerin dizilişini gözlemleyebiliriz. Bununla birlikte, mevcut üçgenlerin tam sayısını belirlemek için, belirli öğeleri birleştirerek başkalarını oluşturmak gerekir.

Görüntüyü dikkatlice inceleyerek ve farklı çizgi konfigürasyonlarını belirleyerek üçgenlerin kesin sayısını çözebileceksiniz.

Anahtar, bu kalıpları tanıma ve bunları metodik olarak sayma yeteneğinde yatmaktadır.

Gerçek bir IQ testi nerede bulunur?

İşte gerçek bir IQ testi yapmak için bazı seçenekler. Pahalı olmasına rağmen en hızlı yöntem liberal bir psikoloğa danışmaktır; tek başına test için ortalama maliyet 160 € civarındadır ve tam bir psikolojik değerlendirme istiyorsanız daha da fazladır.

Bir alternatif de teste ücretsiz bir Tıbbi-Psikolojik Merkezde (CMP) girmektir.

Bu iyi ?

Hala bulamadıysanız işte üç olası öneriyi içeren bir resim .

Doğru cevabı bulduğunuzu düşünüyor musunuz?

Cevabınız evet ise çözüme geçelim.

Kaybetmek oyunun bir parçası.Başaramadıysanız cesaretiniz kırılmasın. Hayat Devam Ediyor. Resimde tam olarak kaç tane üçgen olduğunu öğrenmek için aşağıdaki resme bakın. Bu mücadeleyi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.

IQ Testinin çözümü

Bu görsel mücadeleyi eğlenceli ve ödüllendirici buldunuz mu? Bu zorluklar sadece eğlenceli değil, aynı zamanda kendiniz hakkında daha fazla şey öğrenmenize ve zihninizi çalıştırmanıza da yardımcı olabilir. Bazıları oldukça karmaşık olabilir ve heyecan verici bir eğlence sağlayabilir.