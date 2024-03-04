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İş arayanlara düşük KPSS puanlı fırsat! O üniversite onlarca kadro açtı

Artvin Çoruh Üniversitesi yeni personel alacağını duyurdu. Üniversiteden yapılan duyuruda Büro Personeli, Mühendis, Teknisyen, Diyetisyen, Temizlik görevlisi gibi farklı pozisyonlar için alım yapacak. Personel alımına yönelik gerekli şartlar haberimizin devamında!

Yayın Tarihi: 04.03.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 12:46
İş arayanlara düşük KPSS puanlı fırsat! O üniversite onlarca kadro açtı

Artvin Çoruh Üniversitesi ( AÇÜ ) 4/B sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi gazetede 1 Mart 2024 tarihinde ilan edilen alımda, Artvin Çoruh Üniversitesi kadrosundaki boşlukları doldurmak için 657 Sayılı Devlet Memurları kanununa göre çalıştırılacak farklı görevlerde personel istihdam edecek. Alımda KPSS Puan sıralaması esas alınacak ve Mülakat yapılmayacak.

Artvin Çoruh Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alımında mezuniyet durumuna göre şu şekilde kontenjan belirledi:

Lise Mezunu: Teknisyen olarak 3 kişi, Temizlik Görevlisi olarak 1 kişi

Ön Lisans Mezunu: Temizlik Görevlisi olarak 1 kişi

Lisans Mezunu: Büro Personeli olarak 3 kişi, Mühendis olarak 1 kişi, Diyetisyen olarak 1 kişi, Temizlik Görevlisi olarak 1 kişi

MÜLAKATSIZ PERSONEL ALIM İMKANI SUNULACAK

Artvin Çoruh Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alımında KPSS puanı esas alınacaktır. Adaylar KPSS den aldıkları puanlara göre değerlendirilecek ve mezuniyet ve görev durumlarına göre en yüksek puanlı adaydan en düşük puanlı adaya doğru sıralanacaktır.

personel alımı

BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Artvin Çoruh Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alımında 657 Sayılı Devlet Memurları kanununun 48. maddesi gereği bazı şartlar isteyecektir. Bu şartlar arasında " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından yasaklı olmamak, Sağlık durumu görev yapmaya uygun olmak, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından geçerli sonuç almak, Suçlu olmamak " gibi hususlar bulunmaktadır.

PERSONEL ALIMINDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

Artvin Çoruh Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alımında adaylar 2022 yılında ÖSYM tarafından yapılan KPSS ye girmiş olmalıdır. Adaylar Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türlerinden sırasıyla 60, 65 ve 70 puanın üzerinde puan almış olmalıdır.

Eğitim şartı:

personel alımı

personel alımı

personel alımı

1 Mart 2024 tarihinde Resmi gazetede yayımlanan ilana göre, adayların başvurularını 15 Mart 2024 tarihine kadar üniversiteye kişisel olarak yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Süreci: 1 - 14 Mart 2024

Artvin Çoruh Üniversitesi Personel Alımında Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

  • Başvuru Formu (www.artvin.edu.tr’den alınacaktır.)
  • 2022 KPSS Sonuç Belgesi
  • Yabancı Dil Sonuç Belgesi
  • TC Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Alanında tecrübe istenenler için SGK Hizmet Dökümü ve çalıştığı iş yerinden alınan belge
  • Diploma veya Mezuniyet Belgesi
  • Adli Sicil Kaydı
  • Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi
  • Özgeçmiş (www.artvin.edu.tr’den alınacaktır.)
  • 1 Adet Fotoğraf
  • Sertifikaların aslı veya onaylı sureti
  • Durum bildirir tek hekim raporu (Atama aşamasında sağlık kurulu raporu istenir.)


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