İş arayanlara kaçırılmayacak fırsat! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 39 bin TL maaş ile en az lise mezunu KPSS 60 puanla personel alıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Büro Personeli Alımı İlanı Detayları!



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, merkez teşkilatındaki eksikliği gidermek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B fıkrasına göre 34 Sözleşmeli Büro Personeli alımı yapacak. İşte bu önemli fırsatın detayları.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Alınacak Büro Personel Dağılımı:





Adalet Alanı ve Dalları, Büro Yönetimi Alanı - Hukuk Sekreterliği Dalı veya Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Alanı-Hukuk Sekreterliği Dalından mezun olan 1 kişi.

İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans programlarından mezun olan 2 kişi.

Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme-Muhasebe önlisans programlarından mezun olan 4 kişi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği önlisans programlarından mezun olan 2 kişi.

Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Bilimleri önlisans programlarından mezun olan 1 kişi.

Adalet Meslek Eğitimi önlisans programından mezun olanlar veya Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olan 3 kişi.

Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme-Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Maliye veya Muhasebe Bilgi Sistemleri lisans programlarından mezun olan 1 kişi.

Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programından mezun olan 2 kişi.

Turizm İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm İşletmecilik ve Otelcilik, Turizm ve Otel Yöneticiliği, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Otel Yöneticiliği, Otel İşletmeciliği, Konaklama İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Turizm, Turizmde Büro Yönetimi, Turizm ve Hizmetler lisans programlarından mezun olan 1 kişi.

Yiyecek İçecek İşletmeciliği veya Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği lisans programından mezun olan 1 kişi.

İş Sağlığı ve Güvenliği lisans programından mezun olan 1 kişi.

Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar lisans programlarından mezun olan 5 kişi.

Matematik ve İstatistik, İstatistik ve bilgisayar bilimleri, İstatistik lisans programlarından mezun olan 2 kişi.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi lisans programından mezun olan 3 kişi.

İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Ekonomi ve Finans lisans programlarından mezun olan 2 kişi.

Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans programlarından mezun olan 1 kişi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, İngiliz Dili ve Kültürü, İngilizce lisans programlarından veya İngiliz Dil Bilimi lisans programından mezun olan 2 kişi.

Grafik, Grafik Sanatlar, Fotograf ve Grafik Sanatlar (Grafik), Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım, Grafik Resimleme ve Baskı lisans programlarından mezun olan 1 kişi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Büro Personeli Alımı İçin Aranan Genel Şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Büro Personeli Alımı Eğitim Şartları:

Adaylar, en az lise, ön lisans veya lisans mezunu oldukları belirtilen alanlardan mezun olmalıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Büro Personeli Alımı KPSS Şartı:

2022 yılı KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 60 puan alınması gerekmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Büro Personeli Alımı Yaş Şartı:

Başvuran adaylar, başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmalıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Büro Personeli Alımı Başvuru Süreci:

Başvurular 24 Ocak - 4 Şubat 2024 tarihleri arasında online olarak "Kariyer Kapısı" üzerinden gerçekleştirilecektir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Büro Personel Maaşları Ne Kadar?





Büro personelleri, hem kamu hem de özel sektörde çalışabilmek için, farklı maaşlar alabilmektedir. Bu maaşlar, çalışılan kuruma, mezuniyet seviyesine, kıdeme ve tecrübeye göre değişiklik gösterebilmektedir. 2024 yılında büro personellerinin alabileceği maaşlar şöyledir:

Özel Sektör Büro Personeli Maaşları:

En Düşük Büro Personeli Maaşı: 16.000 TL

En Yüksek Büro Personeli Maaşı: 24.000 TL

Ortalama Büro Personeli Maaşı: 32.200 TL

Kamu Büro Personeli Maaşları:

En Düşük Büro Personeli Maaşı: 39.164 TL

En Yüksek Büro Personeli Maaşı: 39.164 TL

Ortalama Büro Personeli Maaşı: 39.164 TL

Bu kapsamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sunulan bu önemli kariyer fırsatını değerlendirmek ve başvuruda bulunmak için [şu bağlantıyı](Bağlantıyı eklemek için lütfen sormayı unutmayın) kullanabilirsiniz.

Unutmayın, başvuru süresi 4 Şubat 2024 tarihinde sona erecek. İlgilendiğiniz pozisyonlara uygun niteliklere sahipseniz, bu fırsatı kaçırmadan başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.