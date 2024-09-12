İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Türkiye’nin köklü bankalarından biri olan İş Bankası, 2024 yılı itibarıyla 7 farklı şehirde Operasyon Destek Elemanı pozisyonunda personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İlan edilen bu kadro, özellikle engelli adaylara yönelik olarak düzenlenmiştir ve başvurular belirlenen şartlar çerçevesinde yapılacaktır.

İş Bankası, alım yapacağı personelleri bankacılık sektöründeki temel hizmetlerin yerine getirilmesinde destek olmak amacıyla görevlendirecek. İlgili pozisyonda çalışacak adaylardan aranan şartlar, başvuru süreci ve diğer tüm detaylar aşağıda belirtilmiştir.

PERSONEL ALIMI YAPILACAK ŞEHİRLER

İş Bankası, farklı şehirlerde bulunan şubelerinde Operasyon Destek Elemanı pozisyonu için alım yapacak. İşte alım yapılacak şehirler:

Balıkesir

Bursa

İstanbul

Kırklareli

Kocaeli

Sakarya

Tekirdağ

Bu şehirlerdeki şubelerde görevlendirilecek personeller, temel bankacılık hizmetlerinin yanı sıra şubelerde operasyonel destek sağlama görevini üstleneceklerdir.

OPERASYON DESTEK ELEMANI NE İŞ YAPAR?

Operasyon Destek Elemanı pozisyonundaki çalışanlar, bankacılık hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla şubelerde çeşitli destek görevleri üstlenirler. Bu görevler arasında şunlar yer alır:

Şubede bankacılık işlemlerine destek sağlamak,

Gişe işlemlerine yardımcı olmak,

Operasyonel süreçlerde görev almak,

Kredi hizmetlerinin yürütülmesinde yardımcı olmak.

Operasyon Destek Elemanları, bankacılık operasyonlarının hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine katkıda bulunarak, müşterilere yüksek kalitede hizmet sunulmasını sağlarlar.

İŞ BANKASI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

İş Bankası tarafından yayımlanan personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylardan aranan genel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış ya da askerlikten muaf olmak),

(Askerliğini yapmış ya da askerlikten muaf olmak), Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak,

Başka bir kurumda zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak,

Daha önce İş Bankası tarafından düzenlenen Memur, Operasyon Elemanı, Operasyon Destek Elemanı veya Çağrı Merkezi sınavlarının mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak.

Ayrıca adayların, alım yapılacak şehirlerde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir. Bu şart, alım yapılacak şehirlerin yerel iş gücü ihtiyacını karşılamayı hedefleyen bir uygulama olarak öne çıkmaktadır.

EĞİTİM ŞARTLARI NEDİR?

Başvuru yapacak adayların eğitim düzeyi ile ilgili aranan şartlar da İş Bankası tarafından belirlenmiştir. Adayların en az lise, ticaret meslek lisesi veya 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunu olmaları gerekmektedir.

Bu eğitim düzeyine sahip olmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. İş Bankası, bu ilan ile lise mezunu engelli bireylere iş imkanı sunmaktadır.

YAŞ ŞARTI NEDİR?

İş Bankası'nın Operasyon Destek Elemanı pozisyonu için belirlediği yaş şartına göre, adayların 10 Ekim 2024 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. Yani, 10 Ekim 1994 tarihinden sonra doğan adaylar bu ilana başvuru yapabileceklerdir.

Bu yaş sınırı, genç ve dinamik bir iş gücü oluşturma hedefini desteklemektedir.

ENGELLİ PERSONEL OLMA ŞARTI NEDİR?

Bu ilanda yer alan pozisyonlar engelli kadrosu kapsamında olduğu için, adaylardan çalışma gücünün en az %40'ından yoksun olduğunu belgelemeleri istenmektedir. Bu durumu kanıtlayan tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış Sağlık Kurulu raporu başvuru sırasında ibraz edilmelidir.

Engelli bireylerin çalışma hayatına katılımlarını desteklemek amacıyla oluşturulan bu kadro, İş Bankası'nın toplumsal sorumluluk anlayışının bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

İKAMET ŞARTI ARANIYOR MU?

Başvuru yapacak adaylardan ikamet şartı da aranmaktadır. Adayların başvuru yapacakları şehirlerde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir. Bu şart, adayların çalışacakları şehre uyum sağlamalarını ve daha verimli bir çalışma ortamı oluşmasını destekleyen bir uygulama olarak öne çıkıyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İş Bankası’nın bu personel alım ilanı için başvuru süreci ilanın yayımlanması ile birlikte başlamış olup, başvurular 10 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar, başvurularını sadece İş Bankası'nın resmi kariyer sitesi olan ik.isbank.com.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleştirebileceklerdir.

Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, başvuru şartlarını eksiksiz yerine getirmek ve başvuru işlemlerini son güne bırakmamaktır.

İŞ BANKASI'NDA KARİYER FIRSATI

İş Bankası’nın 7 farklı şehirdeki şubelerine yönelik olarak engelli kadrosunda yapacağı Operasyon Destek Elemanı alımı, bankacılık sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. Özellikle lise mezunu engelli bireyler, bu pozisyon için başvuruda bulunarak kariyerlerine bankacılık alanında yön verebilirler.

İş Bankası, sunduğu bu ilan ile hem yerel istihdamı artırmayı hem de engelli bireylerin çalışma hayatına katılımını desteklemeyi amaçlamaktadır. Başvuru yapmak isteyen adaylar, şartları dikkatlice inceleyerek online başvuru sürecini başlatabilirler.

İş Bankası Personel Alımı İlanı Hakkında Bilinmesi Gerekenler: