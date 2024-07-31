İş Bankası 35 bin TL maaş ile güvenlik görevlisi alımı başladı! Lise mezunları için büyük fırsat!

İş Bankası, yeni yayımlanan ilan ile güvenlik görevlisi alımı yapıyor. Bankanın bünyesindeki eksikliği gidermek üzere lise mezunu silahlı güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirilecek. İş Bankası Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere yapılacak olan alımlar için başvurular hala devam ediyor. İşte başvuru süreci ve detayları…

İş Bankası Güvenlik Görevlisi alımı için başvurular 27 Temmuz 2024 tarihinde başlamış olup, son başvuru tarihi 2 Ağustos 2024 olarak belirlenmiştir. Adaylar, başvurularını yalnızca online platform üzerinden yapabilecekler. Başvuru için gereken bilgiler ve detaylar aşağıda belirtilmiştir.





BAŞVURU ADRESİ VE SÜRECİ

Adaylar, başvurularını iş bankası iş ilanı adresinden yapabilirler. Başvuru süreci tamamen online olarak gerçekleştirilecektir.

İş Bankası, güvenlik görevlisi alımı için İstanbul'da istihdam edilmek üzere kontenjan açmıştır. Adaylar, yapılacak olan online sınav ile değerlendirilecektir. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, sınav ve mülakat aşamalarını başarıyla geçerek iş bankası ailesine katılma fırsatı bulacaklardır.

BAŞVURU ŞARTLARI

İş Bankası Güvenlik Görevlisi alımı için adaylardan belirli genel ve özel nitelikler aranacaktır. İşte başvuru şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Sağlık açısından görevini yerine getirmesine engel herhangi bir sorunu olmamak

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak

Daha önce görev yapılan kurum veya kuruluştan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak

Daha önce İş Bankası tarafından yapılan Operasyon Elemanı, Operasyon Destek Elemanı, Şoför ve Özel Güvenlik Görevlisi sınavlarının herhangi birinin mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak

Vardiyalı çalışabilecek olmak

Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak

ÖZEL ŞARTLAR

Sertifika Şartı: Silahlı Özel Güvenlik Sertifikasına sahip olmak.

Silahlı Özel Güvenlik Sertifikasına sahip olmak. Boy Şartı: En az 170 cm boyunda olmak.

En az 170 cm boyunda olmak. İkamet Şartı: İstanbul'da ikamet ediyor olmak.

İstanbul'da ikamet ediyor olmak. Eğitim Şartı: En az lise veya ticaret meslek lisesi mezunu olmak.

En az lise veya ticaret meslek lisesi mezunu olmak. Yaş Şartı: 02.08.2024 tarihi itibariyle 28 yaşını doldurmamış olmak (02.08.1996 ve sonrasında doğmuş olanlar başvurabilecektir).

İŞ BANKASI'NDA ÇALIŞMA FIRSATI

İş Bankası'nda güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen adaylar, yukarıda belirtilen şartları sağladıkları takdirde başvurularını gerçekleştirebilirler. Banka, güvenlik görevlisi alımında belirli kriterlere uygun adayları tercih ederek, bünyesindeki güvenlik ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir. Adayların başvurularını eksiksiz ve doğru bir şekilde yapmaları önem arz etmektedir.

İş Bankası, Türkiye'nin en köklü ve prestijli bankalarından biri olarak, çalışanlarına sunduğu olanaklar ve kariyer fırsatları ile dikkat çekmektedir. Güvenlik görevlisi olarak işe başlayan personel, bankanın sunduğu çeşitli eğitim ve gelişim imkanlarından faydalanarak kariyerlerinde ilerleyebilirler. İş Bankası'nda çalışmak, sadece güvenlik görevlisi pozisyonu ile sınırlı kalmayıp, bankanın diğer departmanlarında da kariyer fırsatları sunmaktadır.

Başvurularınızı zamanında yaparak bu eşsiz fırsatı kaçırmayın ve İş Bankası ailesinin bir parçası olun! Detaylı bilgi ve başvuru için İş Bankası'nın resmi iş ilanı sayfasını ziyaret edebilirsiniz