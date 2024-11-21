Işıltılı Haşerat Oyunu İstanbul'da Prömiyer Yaptı

İstanbul Devlet Tiyatroları'nın yeni oyunu Işıltılı Haşerat, Üsküdar Stüdyo Sahne'de merakla beklenen prömiyerini gerçekleştirdi. İngiliz yazar Philip Ridley'in yazıp, Can Utku'nun çevirdiği oyunun yönetmenliğini ise Emre Basalak üstlendi.

Yüz Yüze Tiyatro Örneği

Basalak, prömiyer öncesi yaptığı açıklamada, Işıltılı Haşerat'ın "yüz yüze tiyatro" kategori­sine girdiğini ifade etti. Seyircinin de oyunun bir parçası haline geldiğini belirten yönetmen, eserin hem sarsıcı hem de çarpıcı bir anlatıma sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, oyunu Türkiye'deki seyirci profiline uygun şekilde "brechtyen" bir formda sunduklarını söyledi.

Bir Alegori Olarak İnsanoğlu

Emre Basalak, oyunun yeni bir gelecek planı yapan Ollie ve Jill çiftinin hikayesini anlattığını aktararak, "Çiftimiz evlerine gelen bir mektupla tek bir kuruş ödemeden ev sahibi olabileceklerini öğrenir. Bu haber, hayli zor şartlar altında yaşayan çift için oldukça şaşırtıcıdır," ifadelerini kullandı. Ancak bu yeni evde her şey düşündükleri gibi olmayacaktır.

Basalak, yaşanan olayların ardından evdeki huzurun bozulduğunu ve dolayısıyla geçen zamanla birlikte "evimiz, evsizler" tarafından sürekli ziyaret edilerek karmaşık bir hal aldığını belirtti. Her cinayet sonrası evin odalarının değişmesi, insanın doyumsuzluğunun ve açgözlülüğünün sınırlarını sorgulatan bir alegori sunmaktadır.

Sahne Performansı

Oyun kadrosunda Zeynep Mataracı Bektaş, Tunca Soysal, Ecesu Sevindik, Zeynep Sönmez, Ali Ertekin, Seyithan Tokkarabudak, Nuri Cabaroğlu ve Sertaç Korkmaz yer alıyor. Işıltılı Haşerat, 22 ve 23 Kasım'da Üsküdar Tekel Sahne'de, 28-30 Kasım'da ise Garibaldi Salon 2'de sahnelenecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul Devlet Tiyatrolarının yeni oyunu "Işıltılı Haşerat"ın prömiyeri Üsküdar Stüdyo Sahne'de gerçekleştirildi. İngiliz yazar Philip Ridley'in kaleme aldığı, Can Utku'nun çevirisini yaptığı oyunu, Emre Basalak (fotoğrafta) yönetti. Basalak, prömiyer öncesi AA muhabirine açıklamada bulundu.

İstanbul Devlet Tiyatrolarının yeni oyunu "Işıltılı Haşerat"ın prömiyeri Üsküdar Stüdyo Sahne'de gerçekleştirildi. İngiliz yazar Philip Ridley'in kaleme aldığı, Can Utku'nun çevirisini yaptığı oyunu, Emre Basalak (fotoğrafta) yönetti. Basalak, prömiyer öncesi AA muhabirine açıklamada bulundu.