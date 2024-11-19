İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor  

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından işsizliği azaltılması ve istihdamın genişlemesi adına çeşitli destek programları açıklanmaya devam ediyor. İŞKUR tarafından bir süredir devam eden ve işsizlikle mücadele amacıyla başlatılan İUP, çalışmak isteyen adayların yakından takibine giriyor. İşgücü Uyum Programı (İUP), işsiz vatandaşlara gelir sağlamasının yanı sıra mesleki becerilerini geliştirmesine de olanak tanıyor. Bu sayede de istihdam edilebilirlik de artıyor.

İŞSİZLERE 116 BİN LİRA KAZANÇ FIRSATI

İUP sayesinde işsiz vatandaşlar, programa katılarak aylık maaş almaya başlıyor. Yapılan hesaplamalarda programa dahil olan çalışan, en fazla 140 gün çalışarak toplamda 116 bin 620 TL kazanabileceği belirtilmiş bulunuyor. Belli şartları sağlayan her kişinin başvurusunu tamamlayabileceği İUP, özellikle de uzun süredir iş arayanlar için önemli bir iş imkanı olarak değerlendiriliyor.

İUP’YE İLGİ BÜYÜK

Özellikle de okulların açılması ile birlikte tekrardan gündeme çıkan İUP başvuruları ile alakalı yapılan değerlendirmede sın aylarda rekor başvurunun yapıldığı ifade ediliyor. Başvuru yapan kişi,eğitimleri akabinde hem iş sahibi olup hem de hem de istihdama hazır hale geliyor.

IUP MAAŞLARI ARTTI MI?

İUP kapsamında katılımcılara günlük 833 TL ödeme yapılıyor. Bilindiği üzere bu tutar, vatandaşların yoğun tepkisi sonrasında bu tutara yükseltilirken, artı prim desteği de sağlanıyor. Programa dahil olanların %5.5 oranında sosyal güvenlik prim giderleri İŞKUR tarafından karşılandığı da biliniyor.

İUP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İUP programına katılmak isteyenlerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve İŞKUR kaydının bulumması gibi şartlar mevcut. Bunun yanı sıra, 18 yaşını doldurmuş olmak, malullük veya yaşlılık aylığı almamak, ve son bir yıl içinde sigortalı bir işte çalışmamış olmak gibi şartlar bulunuyor.

Programın süresinin en fazla 10 ay olduğu açıklaması İŞKUR tarafından yapılırken, başvuru onaylanan kişiler, program boyunca çeşitli mesleki eğitimler alıyor. Programın ilk dört haftasında haftalık çalışma süresi 5 gün ve 37.5 saat olarak şekillenirken, sonraki haftalarda bu süre 3 güne kadar ve 22.5 saat olarak devam edeceği belirtilmiş bulunuyor.

KASIM AYI İUP ÖDEMELERİ YATTI MI?

Kasım ayı ödeme tarihleriyle ilgili net bir açıklama yapılmamış olsa da, İUP kapsamında çalışanların Kasım maaşlarının kısa bir süre içeriisnde yatırılacağı belirtilmiş bulunuyor.