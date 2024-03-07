Ispanağın en güzel hali bu! Beşamel soslu fırında ıspanak tarifi parmaklarınızı yedirecek

Lezzet dünyasında farklı bir yolculuğa çıkmak isteyenler için harika bir tarif: Beşamelli Fırın Ispanak! Hem pratik hem de lezzetli olan bu tarif, herkesi kendine hayran bırakacak. İşte, bu lezzetli tarifi hazırlamak için gerekli malzemeler ve adım adım yapılışı:

Beşamelli Fırın Ispanak Tarifi İçin Malzemeler:

450 gram ıspanak, bir adet soğan, dört yemek kaşığı zeytinyağı, bir çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber

Beşamel Sosu İçin:

Bir yemek kaşığı (tepeleme) tereyağı, bir yemek kaşığı un, iki buçuk su bardağı süt, bir çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, bir tutam muskat cevizi rendesi,100 gram rendelenmiş kaşar peyniri





Beşamelli Fırın Ispanak Tarifi Nasıl Yapılır?



Soğanları tavaya alın ve zeytinyağı ile kavurun.

Üzerine doğranmış ıspanakları ekleyip, tuz, karabiber ve pul biber ekleyerek 5-6 dakika kadar pişirin.

Ispanakları fırın kabına alın.

Bir tencerede tereyağını eritin, unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Yavaş yavaş sütü ekleyip hızlıca karıştırın. Tuz, karabiber ve muskat cevizi rendesini ekleyip sos kıvamına gelene kadar pişirin.

Hazırlanan beşamel sosu ıspanakların üzerine yayın.

Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ekleyip, önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında üzeri kızarana kadar 20 dakika pişirin.

Beşamelli Fırın Ispanak tarifiniz hazır! Afiyet olsun!



