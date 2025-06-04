İspanya'dan Mekke'ye At Sırtında Hac Yolculuğu: Gözyaşlarıyla Dolu Bir Varış

İspanya'dan Mekke'ye At Sırtında Hac Yolculuğu

İspanya'dan at sırtında hac ibadetini yerine getirmek için yola çıkan üç hacı adayı, 13 ülke ve 8 bin kilometreyi geride bırakarak Mekke'ye ulaştı. 7 aylık zorlu yolculuklarının sonunda Kabe'ye varmaları, gözyaşlarıyla sonuçlandı.

Manevi Bir Yolculuğun Hikayesi

Endülüs Müslümanlarının 500 yıl önceki hac yolculuğu geleneğini yeniden canlandırmak için yola çıkan üç arkadaş, İspanya'nın güneyinden 3,5 ay önce hareket etti. Fransa, İtalya, Slovenia, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'nin ardından Suriye ve Ürdün üzerinden Kabe'ye ulaşmayı başardılar.

“Allah'a Olan Güvenle Her Şey Mümkündür”

Tariq Rodriguez, at sırtında yaptıkları yolculuğun tarihi bir deneyim olduğunu vurgulayarak, "Amacımız dünyaya, Allah'a olan güvenle her şeyin mümkün olduğunu göstermektir," dedi. Mekke'ye ilk kez geldiğini belirten Rodriguez, Kabe'yi gördüğünde yaşadığı duyguları kelimelerle ifade etmenin imkânsız olduğunu belirtti.

Mucize Dolu Zorluklar

Hacı adaylarından Abdallah Hernandez, yolculuklarının zorluklar ve mucizelerle dolu olduğunu ifade ederek, "Tüm seyahatler mucizelerle doludur. Yolculuğumuzu sonlandıracak birçok engelle karşılaştık, ama Allah yardımıyla devam ettik," dedi. Bosna-Hersek'in güzelliklerine ve Türkiye'den aldıkları desteğe değinen Hernandez, "Kabe'deki ilk anı, çok duygusal. Elhamdülillah sonunda Kabe'ye dokunduk," diye konuştu.

Harkassi'nin Tecrübeleri

Abdelkader Harkassi, atla yapılacak bu yolculuk için dört yıl boyunca eğitim aldıklarını belirtti. Harkassi, birçok kişinin İslam’a dair anlayışlarını değiştirdiklerini ve Müslümanların birlik içinde olmasının önemine dikkat çekti.

Büyük Destek

Yolculukları sırasında Türkiye’den aldıkları destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Harkassi, "Allah bize tüm yol boyunca cömert davrandı. Kabe'yi görmek, aramızda 8 bin kilometre mesafenin artık kalktığını hissettiriyor," dedi.

İspanya’dan başlayan bu anlamlı yolculuk, sadece Kabe’ye ulaşmakla kalmayıp, Müslümanların birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdi.

Endülüs Müslümanlarının 500 yıl önceki at sırtında yaptıkları hac yolculuğu geleneğini canlandırmayı ve hac ibadetlerini yapmayı hedefleyen 3 arkadaşın İspanya'nın güneyinden yaklaşık 3,5 ay önce başlayan yolculukları Mekke'de tamamlandı. İspanya'dan çıkarak hac ibadetini yerine getirebilmek için yaklaşık 7 ay at sırtında yolculuk yapan Abdallah Hernandez (solda) ve Tariq Rodriguez (sağda), kutsal topraklarda yaşadıklarını ve Türkiye'nin kendilerine verdiği desteği AA muhabirine anlattı.

Endülüs Müslümanlarının 500 yıl önceki at sırtında yaptıkları hac yolculuğu geleneğini canlandırmayı ve hac ibadetlerini yapmayı hedefleyen 3 arkadaşın İspanya'nın güneyinden yaklaşık 3,5 ay önce başlayan yolculukları Mekke'de tamamlandı. İspanya'dan çıkarak hac ibadetini yerine getirebilmek için yaklaşık 7 ay at sırtında yolculuk yapan Abdallah Hernandez (solda) ve Tariq Rodriguez (sağda), kutsal topraklarda yaşadıklarını ve Türkiye'nin kendilerine verdiği desteği AA muhabirine anlattı.