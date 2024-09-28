DOLAR
34,16 0%
EURO
38,11 0%
ALTIN
2.913,97 0%
BITCOIN
2.243.432,37 -0,05%

İspanyol Şarkıcı Buika, İzmir'de Unutulmaz Bir Konser Verdi

Buika, Türkiye turnesi kapsamında İzmir'de muhteşem bir konserle hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 22:54
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 22:54
İspanyol Şarkıcı Buika, İzmir'de Unutulmaz Bir Konser Verdi

Buika İzmir'de Hayranlarıyla Buluştu

Grammy ödüllü İspanyol sanatçı Buika, Türkiye turnesi तहत İzmir Kültürpark Açık Hava Sahnesi'nde muhteşem bir konser vererek hayranlarına unutulmaz bir gece sundu.

İzmir'e Özel Mesajlar

Gösterisine başlayan Buika, ilk şarkısının ardından "Seni seviyorum İzmir" diyerek İzmirli müzikseverlere içten bir selam gönderdi.

Türkiye'yi Keşfetme İsteği

Konser sırasında Türkiye'de olmaktan duyduğu mutluluğu paylaşan Buika, "Turnemizin son konseri. Yaklaşık 10 gündür Türkiye'deyiz. Çok harika bir ülke. İstanbul, Antalya, Bursa, Ankara'da konserler yaptık. Buraya taşınmak istiyorum," şeklinde konuştu.

Sevilen Şarkılar Sahne Aldı

Buika, dinleyicilerine daha sonra "No Habra Nadie En El Mundo", "La falsa moneda" ve "Mi nina Lola" gibi hit parçalarını seslendirdi.

Farklı Müzik Türlerinin Buluşması

Besteci, söz yazarı ve yorumcu olarak tanınan Buika, eserlerinde flamenko, soul, Afrika müzikleri, R&B, rumba ve caz gibi farklı müzik türlerini bir araya getirerek zengin bir müzikal deneyim sunuyor.

İLGİLİ HABERLER

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı
2
EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi
3
Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış
4
Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 10-11 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı
5
ŞOK'a 10 Ağustos 2024'de indirimin ağababası geliyor! Yatak odaları, çocuk odaları bayram edecek
6
İspanyol Şarkıcı Buika, İzmir'de Unutulmaz Bir Konser Verdi

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek