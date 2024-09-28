İspanyol Şarkıcı Buika, İzmir'de Unutulmaz Bir Konser Verdi

Buika İzmir'de Hayranlarıyla Buluştu

Grammy ödüllü İspanyol sanatçı Buika, Türkiye turnesi तहत İzmir Kültürpark Açık Hava Sahnesi'nde muhteşem bir konser vererek hayranlarına unutulmaz bir gece sundu.

İzmir'e Özel Mesajlar

Gösterisine başlayan Buika, ilk şarkısının ardından "Seni seviyorum İzmir" diyerek İzmirli müzikseverlere içten bir selam gönderdi.

Türkiye'yi Keşfetme İsteği

Konser sırasında Türkiye'de olmaktan duyduğu mutluluğu paylaşan Buika, "Turnemizin son konseri. Yaklaşık 10 gündür Türkiye'deyiz. Çok harika bir ülke. İstanbul, Antalya, Bursa, Ankara'da konserler yaptık. Buraya taşınmak istiyorum," şeklinde konuştu.

Sevilen Şarkılar Sahne Aldı

Buika, dinleyicilerine daha sonra "No Habra Nadie En El Mundo", "La falsa moneda" ve "Mi nina Lola" gibi hit parçalarını seslendirdi.

Farklı Müzik Türlerinin Buluşması

Besteci, söz yazarı ve yorumcu olarak tanınan Buika, eserlerinde flamenko, soul, Afrika müzikleri, R&B, rumba ve caz gibi farklı müzik türlerini bir araya getirerek zengin bir müzikal deneyim sunuyor.