Isparta'nın 'Moral İstasyonu': Türküyle Stresi Alan Çay Ocağı

Ramazan Akden tarafından kent merkezinde kurulan Moral İstasyonu, hem çay servisi hem de canlı türkü performanslarıyla Isparta'da farklı bir atmosfer sunuyor. İçeri adım atanlar stresini kapıda bırakıp, bağlama, cura ve darbuka gibi enstrümanların yer aldığı yedi kişilik mini orkestra eşliğinde adeta mini bir konsere giriyor.

Yaklaşık 30 yıldır çay ocağı işleten Akden'in, 15 yıl önce merkeze taşıdığı çayevi son yıllarda stres atmak isteyenlerin uğrak noktası haline geldi. Yerel halkın yanı sıra Avustralya, Amerika, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerden gelen ziyaretçiler de çay içmek ve türküleri dinlemek için burayı tercih ediyor.

Moral İstasyonu’nu sevgiyle kurduk

Ramazan Akden, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Eyüpler köyünde doğduğunu belirterek, yıllardır bu işi sürdürdüklerini anlattı. Akden, kuruluş sürecini şu sözlerle özetledi: "Bu çay ocağında ‘Moral İstasyonu’ olarak anılmamızda kardeşlerimizle birlikte yıllar boyunca ortaya koyduğumuz emeğin büyük payı var. Bu işi insanları severek yapıyoruz. Halkımıza hiçbir karşılık beklemeden destek olmak, çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik."

Eski yerlerinin küçük olduğunu, televizyon programlarına çıkanların "Burası neresi?" sorusuna hep "Moral istasyonu" diye yanıt verdiklerini, ilginin artmasıyla gerçek bir moral istasyonu kurma kararının doğduğunu belirten Akden, "Böyle başladı her şey. Yıllar ise su gibi akıp geçiyor" dedi.

İnsanların sevgisi bize güç veriyor

Hayatın kısa olduğunu vurgulayan Akden, insanlara sevgiyle yaklaşmanın önemine dikkat çekti ve şöyle konuştu: "İnsanlara sevgiyle yaklaşırsak kötülük olmaz, her şey daha güzel yürür." Akden, dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerin verdikleri destekten memnuniyet duyduğunu şu ifadelerle paylaştı: "Avustralya’dan, Amerika’dan, İngiltere’den, Almanya’dan gelenler var. Öyle güzel mesajlar yazıyor, öyle güzel şeyler söylüyorlar ki. 'İyi ki varsın' diyorlar. Yaptığımız türküleri dinleyip yıllar sonra bile bizi ziyarete gelenler oluyor. 'Senin türkülerini dinledik, onlarla büyüdük' diyorlar. Bu da bize mutluluk veriyor."

Akden, yaklaşık 15 şarkı yaptıklarını, bestelerin müziklerini arkadaşlarıyla birlikte hazırladıklarını ve bunun insanlara moral kaynağı olmasından gurur duyduklarını belirterek, "Her gün neredeyse program yapıyoruz, paylaştıkça büyüyoruz" dedi. Ayrıca Moral İstasyonu'nun herkese açık olduğunu vurguladı: "Bizi izleyen, dinleyen, haber yapan tüm kardeşlerime, dünyanın dört bir yanındaki gurbetçilere selam olsun. Bizi izlemeye devam etsinler. Daha güzel şeyler yapacağız. Moral İstasyonu daima yanlarında."

"Ramazan ağabeyimizin yanında büyüdük"

Çay ocağının müdavimlerinden 21 yaşındaki Emirhan Karataş, çocukluğundan beri Ramazan Akden'in yanına geldiklerini ve ondan çok şey öğrendiklerini anlattı: "Çocukluğumuzdan beri Ramazan ağabeyimizin yanına gelir, çayını, kahvesini içerdik. Aynı zamanda ondan çok şey öğrendik. Küçükken buradan geçerken içeriden gelen müzikleri duyar, büyüyünce buraya girmenin hayalini kurardık. Ama burası öyle bir yer ki, sadece çocuklar değil, 7’den 70’e herkes geliyor. Ramazan ağabeyimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizi her zaman sıcak çayıyla, sıcak kahvesiyle ağırlıyor."

Karataş, Neşet Ertaş ve Muharrem Ertaş’ın türküleriyle büyüdüklerini, Ramazan ağabeyinin türküleri ve müzikleriyle de biçimlendiklerini belirterek, buraya gelmenin yalnızca çay içmek için değil, müzik dinlemek ve Ramazan ağabeyin güler yüzünü görmek için olduğunu söyledi: "Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum."

"Buraya 11 yaşımda geldim, 9 yıldır çok şey öğrendim"

Emirhan Karataş sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben buraya ilk kez 11 yaşımda geldim. Yaklaşık 9 yıldır buradayım ve bu süre içinde bana çok şey kattı." Karataş, Ramazan ağabeyin türküleri, müziği, sazı ve sözleriyle örnek olduğunu, ileride onun gibi büyük bir insan olmayı umduğunu ifade etti. Ayrıca Moral İstasyonu'nun sadece türkü değil, oyun havası da sunduğunu, isteyen herkesin gelip çalıp oynayabileceğini söyledi: "Burada çalıp oynamak isteyen herkese kapımız açık."

