Coğrafi İşaretli Kilis Tava: Tarif, Usta ve Fiyatı

Kilis'in coğrafi işaretli Kilis tava, ustası İzzet Canözer'in özgün tarifiyle taş fırında pişiriliyor; bir porsiyon 220 TL.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 12:43
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 12:43
Kilis'in coğrafi işaretli lezzeti: Kilis tava

Kilis’in coğrafi işaretli lezzeti Kilis tava, ustalarının elinde özgün tarifi ve pişirme yöntemiyle yaşatılıyor. Bölgenin yemek kültürünün simgesi haline gelen bu yemek, hem yöre halkı hem de ziyaretçiler tarafından beğeniyle tüketiliyor.

Ustanın yolculuğu

İzzet Canözer, 54 yaşında ve 10 yaşından beri sektörün içinde. Canözer, 1993 yılından bu yana Kilis tava ustalığı yaparak yöresel lezzeti yaşatıyor ve nesilden nesile aktarıyor.

Özgün tarif ve pişirme yöntemi

Canözer, Kilis tavanın hazırlanışında koyun eti ve koyun yağı kullanımının zorunlu olduğunu vurguluyor. Yemeğin içeriğinde kırmızı biber, yeşil biber, az miktarda kuru soğan, tuz, Kilis biberi ve karabiber bulunuyor.

Etin zırhla çekildiğini anlatan Canözer, hazırlık aşamasını şöyle özetliyor: "Tepsinin altına eşit şekilde patlıcan diziyoruz. Üzerine eti yayıp domates, biber ve soğanla süslüyoruz. Taş fırında pişiriyoruz ve tırnaklı pideyle servis ediyoruz. Yaklaşık yarım saatte hazır oluyor."

Fiyat, porsiyon ve servis

Canözer, Kilis tavanın kasap yemeği olduğunu ve her dönem sevilerek tüketildiğini belirtiyor. Bir porsiyon Kilis tava 220 TL olarak satılıyor. Canözer, "Bir porsiyonda 160 gram et kullanıyoruz. Sebzelerle birlikte toplamda 235 gramlık bir porsiyon oluyor. Pidesi ve her şeyi dahil. Sürümden kazanıyoruz, insanlar ne verirse Allah bereket versin" ifadelerini kullandı.

Kilis'in gastronomi çağrısı

Şehrin zengin mutfak kültürüne dikkat çeken Canözer, "Kilis’ten bir Mardin çıkar. Yöresel yemeklerimiz, esnafımız, halkımız çok sıcak. Herkesi Kilis’e bekliyoruz. Kilis tavamızı, cennet çamurumuzu ve katmerimizi mutlaka denesinler" diyerek davetini iletti.

Öte yandan müşteriler de Kilis tavanın lezzetinden oldukça memnun olduklarını belirtiyor ve bu eşsiz tadı herkese tavsiye ediyorlar.

