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İşsiz kimse kalmayacak! 81 ilde dev personel alımı başlatıldı: İşte kadrolar!

İŞKUR Temmuz ayı için tam 124 bin kişilik personel alım ilanı yayımladı! Detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 29.07.2024 01:44
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 01:44
İşsiz kimse kalmayacak! 81 ilde dev personel alımı başlatıldı: İşte kadrolar!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Temmuz ayında büyük bir iş gücü hareketliliği başlatarak, 81 ilde toplamda 124.000 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu kapsamlı alım, ülke genelinde iş arayanlara geniş bir iş yelpazesi sunarak, çeşitli meslek gruplarında fırsatlar yaratıyor. İŞKUR'un güncel ilanları arasında, beden işçiliğinden temizlik görevliliğine, makinacılıktan güvenlik görevliliğine kadar birçok pozisyon bulunuyor. Bu, iş arayanlar için geniş bir seçenek sunarak iş bulma süreçlerini kolaylaştırabilir.

İŞKUR'un Temmuz ayında sunduğu iş ilanları, çeşitli meslek gruplarını kapsayan geniş bir yelpazeye sahip. Beden işçilerinden temizlik görevlilerine, makinecilerden paketleme işçilerine kadar birçok pozisyon mevcut. Ayrıca, ambar ve depo görevlileri, satış elemanları, garsonlar ve ön muhasebeciler gibi mesleklerde de açık pozisyonlar bulunuyor. Güvenlik görevlileri, şoförler, aşçılar ve çağrı merkezi müşteri temsilcileri gibi farklı alanlarda da iş fırsatları sunulmakta. Metal kaynakçılarından, plastik enjeksiyon üretim elemanlarına, turizm ve otelcilik elemanlarından, genel alan temizleme görevlilerine kadar birçok meslek grubunda alımlar yapılıyor. Bu çeşitlilik, iş arayanlara yeteneklerine ve ilgi alanlarına uygun birçok seçenek sunarak, iş bulma süreçlerini kolaylaştırıyor.

işkur personel alımı

İŞKUR tarafından yayınlanan açık iş ilanları, her türlü beceri ve eğitim seviyesine sahip adaylar için fırsatlar sunuyor. Örneğin, 30.076 beden işçisi, 4.469 temizlik görevlisi, 2.189 makineci gibi birçok açık pozisyon yer alıyor. Ayrıca, satış elemanları, şoförler, konfeksiyon işçileri ve daha birçok meslek grubundan açık pozisyonlar mevcut. Bu çeşitlilik, iş arayanların kendi yetenek ve ilgilerine uygun pozisyonlar bulabilmelerine yardımcı olabilir.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, e-devlet üzerinden İşkur'un açık iş ilanları kategorisine giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilirler. İŞKUR'un bu geniş çaplı alım planı, işsizliğin azaltılmasına ve ekonomik hareketliliğin artırılmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Başvuruların hızlı ve etkili bir şekilde yapılabilmesi için İŞKUR'un resmi web sitesinden veya en yakın İŞKUR biriminden detaylı bilgi alınabilir.

Bu büyük çaplı personel alımı, özellikle iş arayanlar için umut verici bir fırsat sunuyor. İŞKUR'un bu adımı, çeşitli sektörlerdeki iş gücü ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, ülke genelinde ekonomik istikrarı desteklemeyi ve istihdam oranlarını artırmayı amaçlıyor. İş arayanların bu fırsatlardan yararlanarak, kendilerine uygun pozisyonlarda çalışma şansı elde etmeleri bekleniyor.

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