İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

İşsizlik sorunu başını almış giderken konu ile alakalı hükümetin ve belediyelerin çalışmaları tam sürat devam ediyor. Ülke genelinde personel alım ilanları her gün milyonlarca birey tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle de belediye personel alımları araştırılıyor. Türkiye’de istihdam oranlarını artırmak ve işsizlik sorununa çözüm bulunması amacıyla özellikle de İŞKUR tarafından yayımlanan alım ilanları dikkat çekiyor. İŞKUR üzerinden başvuruların tamamlanabileceği belediye personel alımları açıklamaları devam ederken ülke genelinde 7 belediyeden yapılan açıklamada toplam y762 personel alımı yapılacağı belirtilmiş bulunuyor. Ülke genelinde gerçekleşecek olan belediye personeli alımları ile alakalı detaylar İŞKUR resmi web adresinde yer alıyor.

Hükümetin istihdamı desteklemek amacıyla uzun süredir devrede olan İŞKUR programı kapsamında işsizliğin önüne geçilmesi hedefleniyor. Ülke genelindeki birçok belediye, bakanlık ve kaymakamlık, yüzlerce personel alımı gerçekleştirecek. İşte bu kapsamda yapılan ilanlar ve detayları…

KPSS ŞARTI YOK

Belediye personel alımlarında göze çarpan en büyük avantaj KPSS puan türünün istenmemesi olarak biliniyor. Bu sayede alımlar daha geniş bir kitleye hitap edebilmekte iken deneyimli deneyimsiz ya da yeni meznular bu alımlara başvuru yapabiliyor. İŞKUR web adresinde yer alan başvurularda kimi daimi kimi de geçici personel alımı ilanı olarak yayınlanıyor.

BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI BAŞLADI

Ülke genelinde; büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri, valilikler ve kaymakamlıklara alım sağlanacağı ifade ediliyor. Özellikle de göze çarpan bazı belediyelere ait olan alım ilanları aşağıda yer alıyor. Özellikle de kamu sektörlerinde sağlanan fırsatlar değerlendirilebilir olmaları ile dikkatleri üzerine çekiyor.

PERSONEL ARAYAN BELEDİYELER

İlk olarak, Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından yayımlanan ilan, şehir içi otobüs şoförü pozisyonu için 50 kontenjan açıldığını belirtiyor. Son başvuru tarihi 25 Ekim 2024 olarak belirlenmiş iken ulaşım sektöründe çalışmak isteyenlerin dikkatini çekeceği belirtiliyor

Bursa İnegöl Belediyesi Personel Hizmetleri Limited Şirketi ise temizlik sektöründe çalışmak isteyenler adına yayınladığı ilanda 31 Ağustos 2024 tarihine kadar başvuruların kabul edileceği ve 25 çöp kamyonu arkası personeli ve 5 çöp kamyonu şoförü arandığı belirtilmiş bulunuyor. .

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. da 31 Ağustos 2024 tarihine kadar başvuruları kabul eden bir ilan yayımlamış bulunuyor. Bu ilanda, fiziksel çalışmayı sevenler için 10 beden işçisi pozisyonu bulunmakta.

Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Limited Şirketi, sanatseverler için 14 Ağustos 2024 tarihine kadar başvurular alarak 1 adet saksafon sanatçısı arayışında olduğunu belirtti.

Son olarak, İstanbul Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Pazarı İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. de 13 Ağustos 2024 tarihine kadar 2 makam şoförü aramakta. Bugün başurular için son gün olduğu belirtilirklen, mesai bitinmine kadar başvuru işlemlerinin tamamlanması gerekliliği bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi de 13 farklı pozisyonda personel alımı için start verdi. Bu kapsamda 273 personel alınacağı belirtilmiş bulunuyor.