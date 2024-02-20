İstanbul, Ankara, İzmir için az önce duyuru geldi! Doğudan batıya geçiyor: Aman dikkat

Lapa Lapa Kar ve İklim Olaylarıyla Dolu Hafta: Meteoroloji Uyarıyor!

Soğuk rüzgarlarla birlikte beyaz bir örtüyle kaplanan birçok il, kar yağışının etkisi altında. Meteoroloji yetkilileri, çığ riskine karşı vatandaşları uyarırken, lapa lapa yağan karın büyüleyici görüntüleri fotoğraflara yansıdı. Meteoroloji'den gelen son açıklamaya göre, yoğun kar yağışı devam ediyor ve etkisini giderek artırıyor. Kar fırtınasıyla ilgili detaylar için bekleyin!

Hava durumu raporuna göre, ülkemizin genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim. Ancak Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Hatay, Osmaniye ve Amasya çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor. Ardahan, Bitlis, Hakkari, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda ise karla karışık yağmurun etkili olması tahmin ediliyor. Özellikle bu sabah saatlerinde Hatay, Osmaniye ve Kilis çevrelerinde yoğun yağışlar görülebilir.

Doğu Karadeniz'in ve Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek ve karla kaplı bölgelerinde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor. İç kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi yaşanabilir. Hava durumu uzmanları, vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Bugün hava durumu raporunda dikkat çeken bir uyarı var: Hatay, Osmaniye ve Kilis çevrelerinde beklenen sağanak yağışlar, yer yer gök gürültülü sağanaklarla birlikte özellikle sabah saatlerinde şiddetli olabilir. Bu durum, bölgede olumsuz etkiler yaratabilir. Dolayısıyla vatandaşların dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması önem taşıyor.

Doğu Karadeniz'in iç kısımlarıyla Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusundaki dağlık bölgelerde, karla kaplı eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi var. Bu nedenle, bu bölgelerde yaşayanlar ve yolculuk yapanlar dikkatli olmalı, gerekli tedbirleri almalıdır.

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Bugün Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak, bölgenin güneyi ve doğusu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu olabilir.

Edirne'de hava parçalı bulutlu ve sıcaklık 12°C olacak.

İstanbul'da ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak, sıcaklık 10°C olacak.

Kocaeli'de parçalı bulutlu bir hava beklenirken sıcaklık 11°C olacak.

Tekirdağ'da da parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor ve sıcaklık 10°C olacak.



EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Bugün Ege Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor. Ancak, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu hava koşulları yaşanabilir.

Aydın'ın Karahisar ilçesinde hava parçalı bulutlu ve sıcaklık 7°C olacak.

Denizli'de de parçalı bulutlu bir hava beklenirken sıcaklık 14°C olacak.

İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu olacak, sıcaklık ise 15°C olacak.

Muğla'da da parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak, sıcaklık 14°C olacak.

AKDENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Bugün Akdeniz Bölgesi'nde parçalı yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, iç kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu hava koşulları yaşanabilir. Özellikle Hatay çevrelerinde bu sabah saatlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Adana'da hava parçalı yer yer çok bulutlu olacak ve bu sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde sağanak yağışlarla birlikte yer yer gök gürültülü sağanaklar görülecek.

Antalya'da ise hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Isparta'da parçalı bulutlu bir hava beklenirken sıcaklık 11°C olacak.

Mersin'de hava parçalı yer yer çok bulutlu olacak ve sıcaklık 19°C olacak.



İÇ ANADOLU'DA HAVA DURUMU

Bugün İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde ise yer yer sisli ve puslu hava koşulları bekleniyor.

Ankara'da hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 8°C olacak.

Eskişehir'de de hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 7°C olacak.

Kayseri'de ise hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Konya'da hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 6°C olacak.

BATI KARADENİZ'DE HAVA DURUMU

Bugün Batı Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Kastamonu kıyı kesimi ile Sinop çevrelerinde hafif yağmurlu geçişler yaşanabilir. Sabah ve gece saatlerinde ise iç kesimlerde yer yer sis ve pus görülebilir.

Bolu'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak, sıcaklık 9°C olacak.

Kastamonu'da hava parçalı ve çok bulutlu şekilde devam edecek, kıyı kesimlerinde hafif yağmurlu geçişler yaşanabilir.

Sinop'ta da hava parçalı ve çok bulutlu olacak, benzer şekilde hafif yağmurlu geçişler bekleniyor.

Zonguldak'ta da hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

DOĞU ANADOLU'DA HAVA DURUMU

Bugün Doğu Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Ardahan, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusu karla karışık yağmur alabilir, bu illerin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer sis ve pus oluşabilir. Özellikle doğusunun kaplı yüksek kesimlerinde ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Ağrı'da hava parçalı ve çok bulutlu şeklinde seyredecek, karla karışık yağmurun etkisi hissedilecek, yüksek bölgelerde ise kar yağışı bekleniyor.

Erzurum'da ise hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Malatya'da da hava parçalı ve çok bulutlu bir atmosfer bekleniyor.

Van'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak, güney ilçelerde karla karışık yağmur görülebilir, yüksek bölgelerde ise kar yağışı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA HAVA DURUMU

Bugün Güneydoğu Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölge genelinde akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar görülecek, güney kesimlerinde ise yer yer gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Sabah saatlerinde özellikle Kilis çevrelerinde yağışların kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlarla yer yer gök gürültülü sağanaklar görülebilir.

Gaziantep'te de hava parçalı ve çok bulutlu şeklinde seyredecek, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanaklarla birlikte gök gürültülü sağanaklar yaşanabilir.

Mardin'de hava parçalı ve çok bulutlu olacak, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanaklar görülebilir, gök gürültülü sağanaklar da yer yer etkili olabilir.

Şanlıurfa'da da hava parçalı ve çok bulutlu olacak, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanaklarla birlikte gök gürültülü sağanaklar yaşanabilir.



DENİZLERDE HAVA RAPORU

Güney Ege'de bugün fırtınamsı rüzgarlar etkili olacak. Denizcilerin dikkatli olması önemlidir.

KARADENİZ'DE HAVA DURUMU

Karadeniz'de hava bugün parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölgede aralıklı yağmurlar görülecek. Rüzgar, Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecekken, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecektir. Denizlerde dalga yüksekliği 1,0 ila 2,0 metre arasında değişirken, görüş genel olarak iyi olacak, ancak yağış anında orta seviyede olabilir.

MARMARA'DA HAVA DURUMU

Marmara Denizi'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu şeklinde seyredecek. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Denizlerde dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre arasında değişecek ve genel olarak görüş iyi olacak. Denizcilerin bu durumları göz önünde bulundurarak seyirlerini planlamaları önemlidir.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU RAPORU

Ege'de bugün hava parçalı bulutlu olacak. Rüzgar, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, bazı bölgelerde 6 şiddetinde esecek. Güney Ege'de ise rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, bazı noktalarda 7 kuvvetinde olacak. Denizlerdeki dalga yüksekliği genel olarak 1,0 ila 2,0 metre arasında değişecek, ancak yer yer 3,0 metreye kadar çıkabilecek. Görüş mesafesi ise genellikle iyi olacak.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU RAPORU

Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz'in doğu kesimlerinde aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgar, Batı Akdeniz'de genellikle kuzey ve kuzeybatıdan esecek, ancak öğle saatlerine kadar doğu bölgelerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, bazı yerlerde 6 kuvvetinde olabilir. Doğu Akdeniz'de ise rüzgar batı ve güneybatıdan eserken, batı kesimlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, bazı bölgelerde 6 kuvvetinde olacak. Denizlerdeki dalga yüksekliği genellikle 1,0 ila 2,0 metre arasında değişecek, ancak bazı yerlerde 2,5 metreye kadar çıkabilecek. Görüş mesafesi genel olarak iyi olacak, ancak yağış anlarında orta seviyede olabilir.

Meteoroloji danışmanı Orhan Şen, sosyal medya platformları üzerinden hava tahminlerini paylaştı. Şen, şu açıklamalarda bulundu: "Bugün sabah saatlerinde Hatay çevresinde kuvvetli yağmur bekleniyor, öğle saatlerine doğru yağışların durması öngörülüyor. Ülke genelinde ise genellikle yağış görünmüyor. Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde seyredecek. Perşembe günü ise yağışların geri dönmesi bekleniyor."

Cemre'nin düşmesiyle ilgili efsanevi hikaye de hatırlatıldı. Arap çadırının en dışındaki develerin sobasının söndürülmesiyle başlayan efsane, zamanla baharın müjdecisi olarak kabul edilen cemrenin düşüşüyle ilgili anlatılarla sürdürüldü.

Kar yağışının erken başlamasıyla birlikte, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi birçok il için yeni uyarılar yapıldı. Bu durum, hayvancılıkla uğraşanlar için hayvanların otlaklara dönme zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme döneminin geldiğini ifade ediyor.

Meteoroloji'den gelen son dakika uyarısına göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusundaki eğimli yamaçlarda çığ riski bulunduğu belirtildi. Bu nedenle dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, MGM'nin 5 günlük hava tahmin raporu da yayınlandı. Raporda, sıcaklıkların düşüşe geçeceği ve pek çok bölgede kar yağışının görüleceği belirtildi. Kar yağışının bazı bölgelerde ise bugün itibarıyla başladığı bilgisi verildi.

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı bildirildi. Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları devam ederken, yaşanan yoğun kar yağışı, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Ancak bu durum, doğaya ve manzaralara bambaşka bir güzellik katarken, vatandaşların ulaşımında zorluklar yaşanmasına sebep oldu.