İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ ilk sırada! Veriler şaşkına çevirecek

Forbes'un ilan ettiği Türkiye'nin en elverişli 10 şehri sıralamasında İstanbul'un lider konumda olması dikkat çekici. İstanbul'u büyük metropoller olan Ankara, İzmir, Tekirdağ ve Kocaeli takip etti. Forbes'un değerlendirmesine göre, en rahat yaşanabilir şehirler arasında gösterilen 10 il şu şekilde sıralandı:

Trabzon, 824.352 nüfusu ve 53,38 genel endeks puanıyla 10. sırada öne çıkıyor. Bu kapsamlı incelemede 9. sırada ise Eskişehir bulunuyor. Eskişehir, 915.418 nüfusu ve 56,84 genel endeks puanıyla sıralamada yer alıyor. 8. sıradaki Bursa, 3.214.571 nüfusu ve 57,13 genel endeks puanıyla öne çıkıyor. Yalova, 304.780 nüfusu ve 58,07 genel endeks puanıyla 7. sırada kendine yer buluyor.





Altıncı sırada Antalya, 2.696.249 kişilik nüfusu ve 59,1 genel endeks puanıyla öne çıkarken, beşinci sırada Kocaeli yer alıyor. Kocaeli, 2.102.907 kişilik nüfusu ve 59,98 genel endeks puanı ile dikkat çekiyor. Dördüncü sıradaki Tekirdağ, 1.167.059 kişilik nüfusu ve 61,46 genel endeks puanıyla öne çıkıyor.

Üçüncü sıradaki İzmir, 4.479.525 kişilik nüfusu ve 62,39 genel endeks puanıyla dikkat çekerken, ikinci sıradaki Ankara 5.803.482 kişilik nüfusu ve 66,13 genel endeks puanı ile sıralamada yüksek bir konumda bulunuyor. En yaşanabilir şehir unvanını elde eden İstanbul, 15 milyon 655 bin 924 kişilik nüfusu ve 68,9 genel endeks puanıyla listenin zirvesinde yer alıyor.



