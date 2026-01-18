İstanbul’da Kar: Çamlıca Tepesi Beyaza Büründü

İstanbul’da Kar Manzaraları: Çamlıca Tepesi Beyaza Büründü

Gece yarısından itibaren etkili olan kar, kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu

Günlerdir beklenen soğuk hava dalgası, gece saatlerinde etkisini artırarak yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın görüntüleri, Anadolu Yakası’nın simgelerinden biri olan Çamlıca Tepesi’nden kaydedildi.

Gece yarısından itibaren başlayan ve kısa sürede etrafı beyaza bürüyen kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. İstanbullular güne beyaz bir sürprizle uyanırken, Çamlıca’daki ağaçlar ve sosyal tesisler kısa sürede karla kaplandı.

Cihan Çalış kar yağışından dolayı mutluluğunu şöyle dile getirdi: "Beklediğimiz kar geldi çok şükür. Çok mutluyuz. Allah’ımıza şükürler olsun hamdolsun. Bu sevinçten şu saatte ayaktayız. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun varlığınız daim olsun."

İSTANBUL’DA BEYAZ ÖRTÜ: ÇAMLICA TEPESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ