Kış Çayı ile Bağışıklığı Güçlendirin: Adaçayı, Zencefil ve Pekmez

Soğuk havalar ve kış döneminde enfeksiyon riskinin artmasıyla birlikte uzmanlar, bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal bitki çaylarına yönelmenin önemine dikkat çekiyor. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Şerife Akkuş, kış çaylarında tercih edilebilecek bitkileri ve hazırlama önerilerini paylaştı.

Hangi bitkiler kış çayında kullanılır?

Kış mevsiminde bağışıklığı destekleyen karışımlarda sıklıkla tercih edilenler arasında ada çayı, ıhlamur, hibiskus çiçeği, beyaz dut kurusu, zencefil, zerdeçal, tarçın ve karanfil bulunuyor. Bu karışımlar bal veya pekmez ile tatlandırılarak tüketilebiliyor ve vücut direncini artırmaya yardımcı olabiliyor.

Uzman tavsiyeleri

"Havaların soğuması ile beraber vücut direncinin düştüğüne dikkat çeken Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Şerife Akkuş, 'Evlerimizde içimizi ısıtacak birkaç bitkiden bahsetmek gerekirse, özellikle çocuklarda da bu bokavirüsünden kaynaklı oluşan vücut direnci düşüklüğü, bağışıklık sistemi düşüklüğünden kaynaklı hem içi ısıtacak hem de vücut direncini arttıracak bitkiler var. Özellikle tıbbi ada çayı doğal antibiyotik olarak geçer. Boğaz enfeksiyonlarında kullanabileceğimiz harika bir çay. Tabii ki bu kış çayları arasında olmazsa olmazımız, çiçek ıhlamur, nadide bir üründür balla tatlandırıp tadı da efsane oluyor. Yanında hibiskus çiçeği narçiçeği olarak da bilinir, çok güzel bir renk verir, çocukların tadını severek içeceği bir ürün. Özellikle bu hastalıklara karşı vücut direnci düşüklüğüne, vücuttaki enfeksiyon oranı yüksekliğine, bunu düşürmek adına da beyaz dut kurusu, bu karışımın içerisinde birkaç tane dut kurusu atıp demleyip içmek faydası büyüktür. Karışımın olmazsa olmazı kök zencefil, bu taze halde var. O şekilde de tüketebiliriz ama bu çayımızın içerisine bir kök zencefil atmamız yeterli olur. Zerdeçal kökümüz ve çubuk tarçınımız, bunu da ortadan kırıp bir adet ekleyebiliriz. 3-4 tane anti-mikrobiyal özelliği olduğu için karanfil tanesinden atabiliriz' dedi.

"Hazırladığımız bitki çayların içerisine daha doğal, rafine şeker yerine bal ve pekmez ile tatlandırabiliriz. Balın faydaları anlatmakla bitmez ama tabii ki özellikle pekmeze değinmek istiyorum. Üzüm pekmezinin faydaları da çocuklarda kemik gelişimine destek olur, geçmeyen öksürük rahatsızlıklarını, hatta eski birçok tarifte de kullanılıyor pekmez. Bunun dışında enerji kaynağıdır, bağışıklık sistemine de bir kalkan oluşur. Sabah evden çıkmadan bir tatlı kaşığı bal, tahin ya da pekmez şeklinde alırsak, vücut direncimizi arttırmış oluruz. Bu ürünler tüm yaş grupları için uygundur. Özellikle bal alerjisi olanlar dikkatli kullanmalı, hekim kontrolünde. Pekmezi de vücut direncini artırmak için her gün sabah bir tatlı kaşığı kullanabiliriz. Bitki çayımız da 4 yaş ve üstü için uygun. Sadece ıhlamur, çok küçük yaştaki bebeklerimiz için doktor kontrolünde tek başına demleyip içebilirsiniz' diye konuştu.

Pratik öneri: Kış çayınızı hazırlarken bir adet kök zencefil, bir parça zerdeçal, kırılmış bir çubuk tarçın ve 3-4 adet karanfil ekleyerek demleyin; bal veya pekmez ile tatlandırıp gün içinde tüketebilirsiniz. Özellikle bal alerjisi olanlar ve küçük çocuklarda doktor önerisine uyulmalı.

KIŞ AYLARINDA SOĞUK HAVA VE ENFEKSİYON HASTALIKLARININ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZAYIFLATTIĞINI BELİRTEN UZMANLAR, BU DÖNEMDE DOĞAL BİTKİ ÇAYLARI VE BESİNLERLE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEYİ TAVSİYE EDİYOR.