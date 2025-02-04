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İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

İstanbul'da simit fiyatları gizli zamlarla 20 TL'ye yükseldi, Ticaret Bakanlığı denetimleri artırdı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 10:27
İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

İstanbul’da kahvaltıların vazgeçilmezi simit, yaşanan gözle görülür fiyat artışlarıyla birlikte bir kez daha gündemde. Son günlerde bazı üreticilerin fahiş fiyat uygulamaları dikkat çekerken, simidin fiyatı 20 TL'ye kadar yükseldi.

Uzun yıllardır vatandaşların sofralarındaki yeri sarsılmaz olan simit, özellikle gelişen bu fiyat artışlarıyla birlikte, birçok kişinin bütçesini zorlamaya başladı. 15 TL’den satılan simidin fiyatı, bazı noktalarda gizli zamlarla 20 TL’ye kadar tırmanmış durumda. Bu durum, özellikle dar gelirli aileleri olumsuz etkiliyor ve yetkililer konuya el atarak cezai işlemlere başlıyor.

Ticaret Bakanlığı’ndan Denetleme Hamlesi

Simitle ilgili fiyat artışlarının artmasının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetimlerini sıklaştıran Bakanlık, bu süreçte usulsüz zam yapan işletmelere yasal işlemler başlatmaya başladı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasa dengesini sağlamak amacıyla denetimlerimizi yaygınlaştırarak sürdüreceğiz."

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Fahiş Fiyatlarla Mücadele

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise 35 işletmenin resmi fiyat tarifesine aykırı olarak simidi 20 TL'den sattığı tespit edildi. Bu işletmeler hakkında tutanak düzenlenerek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edilmiş olup, gerekli incelemeler yapılarak yasal işlemler başlatılacaktır.

Öte yandan, fiyatların artışına vatandaşlardan gelen tepkiler de büyümekte. Bazı vatandaşlar, "Simit artık lüks oldu" diyerek fiyatların tekrar düşürülmesini talep ediyor. Mahmut Gürcan, fiyat istikrarını korumak adına sıkı denetim süreçlerinin devam edeceğini belirtti: "Yıl boyunca özellikle temel gıda maddelerinde yaşanan fiyat hareketlerini yakından takip ediyoruz. Herhangi bir spekülasyona karşı gerekli yaptırımlar uygulanacaktır."

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