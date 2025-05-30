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İstanbul Devlet Tiyatrosu'ndan Haziran'da Üç Önemli Oyun

İstanbul Devlet Tiyatrosu, CSO Ada Ankara'da 'Çarpışma', 'Kontrabas' ve 'Rumuz Goncagül' ile sahne alacak.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 18:45
İstanbul Devlet Tiyatrosu'ndan Haziran'da Üç Önemli Oyun

İstanbul Devlet Tiyatrosu, Haziran ayı boyunca CSO Ada Ankara'da üç dikkat çekici oyunu sanatseverlerle buluşturacak. Sezonun en özel etkinliklerinden biri olan bu performanslar, tiyatro tutkunlarının ilgisini çekecek.

İlk oyun "Çarpışma", 3 ve 4 Haziran tarihlerinde CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da sahnelenecek. Bu etkileyici eser, toplumsal hesaplaşmalar, bireysel travmalar ve insanın içsel çatışmaları üzerine derinlemesine bir bakış sunacak. Oyun, her iki günde de saat 20.00'de başlayacak.

Devamında, Patrick Süskind'in yazdığı "Kontrabas" oyunu 3 ve 4 Haziran tarihlerinde saat 20.30'da, CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da izleyicilerle buluşacak. Tek kişilik performans olarak sahnelenen bu eser, bir devlet memuru olan kontrabasçının müzik, tarih ve toplum hakkında yaptığı ilginç dedikodular üzerine kuruluyor.

Son olarak, Oktay Arayıcı'nın yazdığı ve 1970'lerin sonlarındaki sosyal değişimlerin etkilerini konu alan "Rumuz Goncagül" adlı müzikli oyun, 14 Haziran'da saat 15.00 ve 20.00'de CSO Ada Ana Salon'da sahne alacak. Eser, kadınların kimlik, varlık ve çaresizlik mücadelelerini çağdaş bir anlatımla gözler önüne serecek.

Sanatseverler için unutulmaz bir tiyatro deneyimi sunacak olan bu oyunlar, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun sanat hayatına katkısını bir kez daha vurguluyor.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, haziranda CSO Ada Ankara'da, "Çarpışma", "Kontrabas" ve "Rumuz...

İstanbul Devlet Tiyatrosu, haziranda CSO Ada Ankara'da, "Çarpışma", "Kontrabas" ve "Rumuz Goncagül" oyunlarını sahneleyecek.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, haziranda CSO Ada Ankara'da, "Çarpışma", "Kontrabas" ve "Rumuz...

İstanbul Devlet Tiyatrosu, haziranda CSO Ada Ankara'da, "Çarpışma", "Kontrabas" ve "Rumuz Goncagül" oyunlarını sahneleyecek.

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