İstanbul, Sakarya, Düzce, Yalova ve birçok ilde şıpır şıpır yağacak! Şemsiyesiz adım atan sırılsıklam olur

Meteorolojiden İstanbul ve Birçok Şehir İçin Yağış Uyarısı: İşte Hava Tahminleri!

Hava durumu otoritesi olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin genelini etkileyen soğuk hava kütlesinin birçok bölgede kar yağışına sebep olabileceği konusunda bir uyarıda bulundu. Özellikle İstanbul ve Marmara bölgesinde gerçekleşmesi muhtemel olan sağanak yağışlar ve güçlü rüzgarlar hakkında detaylı bilgi veren Meteoroloji, vatandaşları olası olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava durumu, parçalı bulutlu ve bulutlu olacak şekilde tahmin edilmektedir. Marmara'nın kuzey kesimi, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları ile Eskişehir, Kastamonu, Bursa, Çanakkale, Karabük ve çevresinde sağanak yağışlar ve yer yer gök gürültülü sağanaklar beklenmektedir. Bu yağışların Trakya, Muğla ve Aydın gibi bölgelerde yoğun olabileceği ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde çok şiddetli ve şiddetli yağışlar görülebileceği ihtimali üzerinde durulmaktadır.



Hava durumuyla ilgili gelişmeleri duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde önemli değişikliklere işaret ediyor. Özellikle kuzey, iç ve batı bölgelerinde sıcaklıkta 2 °C ila 6 °C arasında artış beklentisini paylaşan Meteoroloji, kuvvetli yağışlar ve rüzgarlarla ilgili vatandaşları uyarıyor.

Sıcaklıkta beklenen değişikliklere bağlı olarak, kuzey, iç ve batı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması öngörülüyor. Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise güney ve güneydoğudan esen rüzgarların genellikle hafif, yer yer orta ve güneyden yerel olarak kuvvetli (40-70 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.Meteoroloji, özellikle Trakya, Muğla ve Aydın gibi bölgelerde kuvvetli yağışlara dair sert uyarılarda bulunuyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu fırtınaları ve kıyı bölgelerinde kasırga oluşumu riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.

Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz'in iç kısımlarında, hızları 40-70 km/s'e ulaşan güçlü rüzgarlarla ilgili bir uyarıda bulunuluyor. Vatandaşlar, potansiyel sorunlara karşı çatı hasarı, ağaç devrilmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi durumlara karşı dikkatli olmalı ve gerekli tedbirleri almalıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuyla ilgili detaylı bilgileri sürekli olarak vatandaşlara sunarak bilinçli bir şekilde hareket etmelerine olanak tanıyor. Hava koşullarının düzenli olarak takip edilmesi ve potansiyel risklere karşı önceden hazırlıklı olunması büyük önem taşımaktadır.

Marmara Bölgesi'nde, Bursa'da akşam saatlerinde gökyüzü, sağanak yağışlarla ve bulutlarla süslenmiş bir atmosfere sahipken, Edirne'de akşam saatlerinde kuvvetli yağışlarla birlikte sağanak yağışlı bir hava gözlemleniyor. İstanbul'da ise öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağışlar, bulutlu bir atmosferin oluşmasına neden oluyor.

Kocaeli'nde akşam saatlerinde gökyüzü, yağışlı ve bulutların dans ettiği bir tabloya ev sahipliği yapacak gibi görünüyor. Ege Bölgesi'nde, Afyonkarahisar'ın öğleden sonraki yağmurlu sahneleri, gökyüzünü kaplayan bulutlarla birleşerek izleyenlere görsel bir şölen sunuyor. Denizli'de ise bulutlar, öğleden sonra yer yer yağışlarla bir araya gelerek gökyüzünü kaplıyor. İzmir ve Muğla'da, aralıklı gök gürültülü yağmurlar, kıyı kesimlerinde belirgin bir şekilde etkisini gösterirken, atmosferde kuvvetli bulut oluşumları dikkat çekiyor. Akdeniz Bölgesi'nde Adana'nın gökyüzü parçalı bulutlarla süslü, Antalya ise parçalı ve yoğun bulutların arasında aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlara ev sahipliği yapıyor.





Burdur'da parçalı ve çok bulutlu bir hava, öğleden sonra sağanak yağışlar eşliğinde yaşanırken, Mersin'de parçalı bulutlu bir hava etkili oluyor. İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara'da parçalı ve çok bulutlu bir atmosfer görülürken, Eskişehir'de parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak yağışlı bir hava etkili oluyor. Konya'da parçalı ve çok bulutlu bir atmosfer hakimken, akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak sağanak yağışlar bekleniyor. Yozgat'ta ise parçalı ve çok bulutlu bir hava görülmekte.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde Bolu'da parçalı ve çok bulutlu bir atmosfer yaşanırken, Düzce'de parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak sağanak yağışlı bir hava etkili oluyor. Kastamonu'da ise parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak sağanak yağışlar bekleniyor. Zonguldak'ta parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olurken, akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak sağanak yağışlar yaşanacak.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Artvin'de parçalı ve çok bulutlu bir hava görülüyor. Samsun, Tokat ve Trabzon'da ise parçalı ve çok bulutlu bir atmosfer etkili oluyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum'da parçalı ve çok bulutlu bir hava gözlemlenirken, Hakkari'de parçalı bulutlu bir atmosfer hakim. Malatya'da parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olurken, Van'da ise parçalı bulutlu bir atmosfer görülmekte. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Siirt'te parçalı ve çok bulutlu bir hava yaşanıyor.