İster kıymalı ister kuşbaşılı! İftarda kapış kapış yenecek Antep lahmacun tarifi

Evinizde fırından yeni çıkmış sıcacık bir lahmacun, yanında da buz gibi köpüklü ayran yaptığınızı hayal edin. Antep lahmacun tarifi derdinize derman olabilir. Zor zamanların kurtarıcısı, son derece doyurucu ve lezzetiyle zaman kazandıran, sofralarımızın yıldızı leziz lahmacun yapmanın tam zamanı. Sofralarında misafirleri mest edecek ev yapımı Antep lahmacun tarifiyle karşınızdayız.





Evde yapınca daha da lezzetli oluyor. Maliyet açısından sizi yormayacağından sık sık kullanacağınız bir tarif olduğundan eminiz. Yapımı çok zaman almıyor ve dolgusu damak tadınıza uygun harika bir lezzet yaratıyor.

ANTEP LAHMACUN MALZEMELERİ

Hamuru için;

-6 su bardağı un

-1 çay kaşığı tuz

-2 su bardağı su

Harcı için;

-350 gram kuzu döş

-3 adet kapya biber

-5 adet yeşil biber

-5 diş sarımsak

-1/2 demet maydanoz

-4 adet orta boy domates

-1 yemek kaşığı biber salçası (dilerseniz ekleyebilirsiniz)

-2 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

-1 çay kaşığı karabiber

-1/2 yemek kaşığı tuz

ANTEP LAHMACUN HAZIRLANIŞI

1.Bir derin kaseye un, su ve tuzu ekleyin. Kıvam alana kadar yoğurun.





2.Bezelere ayırın ve üst harcını hazırlayana kadar hamurunuzu dinlendirin.





3.Eti kesme tahtasına alın ve satırla inceltin.





4.Sebzeleri, tercihinize göre salça ve baharatları ekleyin. Daha sonra kıyma olana kadar satırla inceltmeye devam edin.





5.Hamuru geniş şekilde açın ve üzerine harcınızı ekleyin.





6.200 dereceli ısınan fırında 10 dakika pişirin.





7.Antep lahmacunuz hazır, Afiyet olsun!