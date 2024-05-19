İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni personellerini arıyor! Çok sayıda zabıta memuru alımı yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni personel alımları başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL ALIMLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan son duyurulara göre belediye bünyesine 65 KPSS puanıyla 36 Zabıta Memuru alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum edilmemesi, Türk Ceza Kanunu 53. maddesi kapsamında süresi geçmiş bile olsa kasten işlenmiş bir suç dolayısıyla bir sene ya da daha fazla süreyle hapis cezası veya affa uğramış bile olsa devlet güvenliğine karşı, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvenin kötüye kullanımı, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,





suçtan kaynaklı malvarlığı değeri aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması, görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık problemi olmaması, 2022 KPSS puanının en az 65 olması, erkeklerin en az 167 cm, kadınların en az 160 cm boyunda olması, sınav tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmaması, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması, daha önce çalışılan kurum ya da kuruluşlardan disiplinsizlik ya da ahlaki sebeplerle çıkarılmaması şartlarını taşıması gerekiyor. Başvurular 24 Haziran ile 28 Haziran tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü Şehit Er Mehmet Çadırcı Caddesi No 50 Şirinkapı Buca İzmir adresine şahsen gerekli belgelerle gidilerek yapılabilecek.