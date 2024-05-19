Bist 100
10.643,58 3%
DOLAR
32,21 -0,22%
EURO
35,12 -0,22%
ALTIN
2.492,01 1,55%

İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni personellerini arıyor! Çok sayıda zabıta memuru alımı yapılacak

İş arayan adaylara müjde! Belediye düşük KPSS puanıyla personel alımı yapıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 19.05.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 18:20
İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni personellerini arıyor! Çok sayıda zabıta memuru alımı yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni personel alımları başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL ALIMLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan son duyurulara göre belediye bünyesine 65 KPSS puanıyla 36 Zabıta Memuru alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum edilmemesi, Türk Ceza Kanunu 53. maddesi kapsamında süresi geçmiş bile olsa kasten işlenmiş bir suç dolayısıyla bir sene ya da daha fazla süreyle hapis cezası veya affa uğramış bile olsa devlet güvenliğine karşı, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvenin kötüye kullanımı, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, 

izmir büyükşehir belediyesi personel alımı

suçtan kaynaklı malvarlığı değeri aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması, görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık problemi olmaması, 2022 KPSS puanının en az 65 olması, erkeklerin en az 167 cm, kadınların en az 160 cm boyunda olması, sınav tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmaması, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması, daha önce çalışılan kurum ya da kuruluşlardan disiplinsizlik ya da ahlaki sebeplerle çıkarılmaması şartlarını taşıması gerekiyor. Başvurular 24 Haziran ile 28 Haziran tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü Şehit Er Mehmet Çadırcı Caddesi No 50 Şirinkapı Buca İzmir adresine şahsen gerekli belgelerle gidilerek yapılabilecek. 

İLGİLİ HABERLER

İşini kurmak isteyenlere özel 2 milyon TL destek! 2024 girişimci desteği çok kişiyi iş sahibi edecek

10.000 TL maaş alan emekliye 18.000 TL nakit! 3 gün içinde başvuru şartı var

Dolara sırtını yaslayanlar yandı! Dolar ve TL karışmasında kazanan belli oldu

Kamu bankalarında hesabı olanlar 50.000 TL'nizi hemen alın! Vatandaşa destek kampanyası başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak
7
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

10.000 TL maaş alan emekliye 18.000 TL nakit! 3 gün içinde başvuru şartı var

İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni personellerini arıyor! Çok sayıda zabıta memuru alımı yapılacak

Acele eden 600 TL nakit parayı kapacak! Gece yarısına kadar bunu yapmanız gerekiyor

İşini kurmak isteyenlere özel 2 milyon TL destek! 2024 girişimci desteği çok kişiyi iş sahibi edecek

Sadece 2 malzeme ile enfes çıtır börek tarifi! Şipşak böreğiniz 3 dakikada hazır

Artık çalışanlarda promosyon alabilecek! Sadece İş Bankası’nda geçerli çalışan promosyonu açıklandı

Bir kez deneyin hep yapmak isteyeceksiniz! Sadece 4 malzemeyle enfes tarif

Gram altın çıtayı arşa çıkardı! Fiyatını iki katına çıkaracak

Kamu bankalarında hesabı olanlar 50.000 TL'nizi hemen alın! Vatandaşa destek kampanyası başladı

Dolara sırtını yaslayanlar yandı! Dolar ve TL karışmasında kazanan belli oldu

Altın yatırımcılarına kara haber geldi! Altında yere sert çakıldı

Taze fasulye sevmeyen bile tabak tabak yiyecek! Zeytinyağlıların tacı taze fasulye tarifi