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İzmir'de Sanat Dolu Bir Hafta: 26-31 Ocak Etkinlikleri

İzmir'de 26-31 Ocak tarihleri arasında sanatseverleri bekleyen etkinlikler arasında konserler, tiyatro oyunları ve söyleşiler yer alacak.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 10:56
İzmir'de Sanat Dolu Bir Hafta: 26-31 Ocak Etkinlikleri

İzmir'de Sanat Dolu Bir Hafta

İzmir, 26-31 Ocak tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Konserlerden sergilere, tiyatro oyunlarından söyleşilere kadar geniş bir yelpazede sanat etkinlikleri, kültür tutkunlarını bekliyor.

Tiyatro Gösterimleri

İzmir Devlet Tiyatrosu, Konak Sahnesi'nde 'Otobüs Durağında Üç Bencil', 'Hayal-i Temsil'; Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde 'İlerleme'; Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde ise 'Ve Kazanan' oyunlarını sahneleyecek.

Çocuklara Yönelik Etkinlikler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yarıyıl tatilinde çocuklar için düzenlenen Çocuk Oyunları Tiyatro Şenliği kapsamında Foça Reha Midilli Kültür Merkezi'nde 'Masal Sandığı', Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Konferans Salonu'nda 'Küçük Kahramanlar', Aliağa Cemevi'nde ve Gaziemir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Meselhan' oyunlarını sunacak.

Konserler

Tekfen Filarmoni Orkestrası 28 Ocak'ta, Olten Filarmoni Orkestrası 29 Ocak'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) sahne alacak. Ayrıca, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 31 Ocak'ta AASSM'de 'Mevsimler' konseri verecek. İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun 'Hicaz Faslı' konseri 30 Ocak'ta Bornova Kültür Merkezi Rakım Elkutlu Salonu'nda gerçekleşecek.

Opera ve Bale Gösterileri

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 28 Ocak'ta 'Şen Dul' operetini, 29 Ocak'ta 'Vivaldi Mevsimler' konserini, 31 Ocak'ta ise 'Tango Tango' gösterisini sanatseverlere sunacak.

Çocuk Filmleri Şenliği

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Çocuk Filmleri Şenliği kapsamında, Urla Atatürk Kültür Merkezi, Tire Belediyesi Kültür Salonu, Kiraz Belediyesi Düğün Salonu, Karabağlar Bozyaka Kültür Merkezi gibi mekanlarda 'Tembeller Ailesi' filminin gösterimi yapılacak.

Atölye ve Söyleşiler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda 27 Ocak'ta 'Sanatın Çocuk Gelişimine ve Ebeveyn Çocuk İlişkisine Etkisi' konulu bir söyleşi, 29 Ocak'ta 'Çocuklar için Renk ve Ahenk Ebru' atölyesi, 30 Ocak'ta ise 'ISVAK İpek Dereli Türk Müziği Topluluğu Bizim Şarkılarımız' konseri düzenlenecek.

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