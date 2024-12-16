DOLAR
34,93 0%
EURO
36,71 0,03%
ALTIN
2.980,24 -0,03%
BITCOIN
3.695.938,39 0,19%

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Akbank, yılbaşı alışverişlerinde 10.000 TL'ye kadar chip-para iade fırsatını hayata geçiriyor!

Yayın Tarihi: 16.12.2024 22:57
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 22:57
Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan İade Fırsatları

Yılbaşı heyecanı tüm dünyada devam ederken, hediye alışverişleri ve yılbaşı hazırlıkları hız kazandı. Ancak, alışveriş konusunda maddi zorluk yaşayan tüketicilere yönelik bankaların sunmuş olduğu kampanyalar dikkat çekiyor.

Özellikle Akbank tarafından duyurulan iade kampanyası, yıllık bütçelerine eklemeler yapmak isteyen müşterilere büyük avantajlar sunuyor. Akbank, yılbaşı dönemi boyunca yapacağı alışverişlerde toplam 10.000 TL’ye varan chip-para iade edeceğini açıkladı.

Akbank'tan Yılbaşı Hediyesi

Akbank, Aralık ayı boyunca yapılacak alışverişlerde 37.000 TL'yi aşan toplam chip-para dağıtacak. Bu program, Akbank Axess ve Wings kart sahipleri için geçerli olacak.

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Axess Kartı ile Yılbaşı Kampanyaları

Axess kullanıcıları, 31 Aralık'a kadar market, giyim, kozmetik sektörlerinde yapacakları her ikinci 2.000 TL ve üzerinde harcama ile 125 TL chip-para kazanma imkanı elde edecek. Toplamda 1.000 TL chip-para biriktirme şansı sunan bu kampanya ile elektronik sektörü için de 3.000 TL ve üzeri harcamalarda 220 TL kazanmak mümkün olacak.

Wings Sahiplerine Özel Teklifler

Wings kartı sahipleri ise market, giyim ve kozmetik alanlarında 3.000 TL ve üstü her ikinci harcamaya 7.500 Mil Puan toplarken, toplamda 60.000 Mil Puan kazanma imkanı bulacaklar. Bu kampanya ay sonuna kadar geçerli olacak.

Kampanyalardan yararlanmak oldukça basit. Yapılacak harcamalardan önce Juzdan uygulaması üzerinden kampanyalara dahil olmak gerekiyor. Ayrıca, Axess, Wings ve Akbank Kart sahiplerine özel yüzlerce markada geçerli farklı çip-paralar, Mil Puanlar ve indirim kampanyaları uygulama üzerinden sunuluyor.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Başak ve Yükselen Başakları Neler Bekliyor?

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

Emlakjet Geri Dönüş Endeksi: Yatırımcılar İçin Kazanç Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları
2
Duhok Uluslararası Film Festivali'nde 107 Film Gösterildi
3
2025'te Başak ve Yükselen Başakları Neler Bekliyor?
4
Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi
5
Çayın yanına yumuşacık lezzet! Pratik yapımıyla sultan sarması tarifi
6
Sağlık Bakanlığı’na 3550 Temizlik Görevlisi Alımı Başladı! İşte 32.5000 ₺ Maaşla Çalışma Fırsatı ve İlan Numaraları
7
15 ilde KPSS’siz personel işçi alımı yapılacak: Valilik ve müftülükler 456 kişi istihdam edecek

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor

2025'te Başak ve Yükselen Başakları Neler Bekliyor?

Emlakjet Geri Dönüş Endeksi: Yatırımcılar İçin Kazanç Fırsatları