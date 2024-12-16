Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan İade Fırsatları

Yılbaşı heyecanı tüm dünyada devam ederken, hediye alışverişleri ve yılbaşı hazırlıkları hız kazandı. Ancak, alışveriş konusunda maddi zorluk yaşayan tüketicilere yönelik bankaların sunmuş olduğu kampanyalar dikkat çekiyor.

Özellikle Akbank tarafından duyurulan iade kampanyası, yıllık bütçelerine eklemeler yapmak isteyen müşterilere büyük avantajlar sunuyor. Akbank, yılbaşı dönemi boyunca yapacağı alışverişlerde toplam 10.000 TL’ye varan chip-para iade edeceğini açıkladı.

Akbank'tan Yılbaşı Hediyesi

Akbank, Aralık ayı boyunca yapılacak alışverişlerde 37.000 TL'yi aşan toplam chip-para dağıtacak. Bu program, Akbank Axess ve Wings kart sahipleri için geçerli olacak.

Axess Kartı ile Yılbaşı Kampanyaları

Axess kullanıcıları, 31 Aralık'a kadar market, giyim, kozmetik sektörlerinde yapacakları her ikinci 2.000 TL ve üzerinde harcama ile 125 TL chip-para kazanma imkanı elde edecek. Toplamda 1.000 TL chip-para biriktirme şansı sunan bu kampanya ile elektronik sektörü için de 3.000 TL ve üzeri harcamalarda 220 TL kazanmak mümkün olacak.

Wings Sahiplerine Özel Teklifler

Wings kartı sahipleri ise market, giyim ve kozmetik alanlarında 3.000 TL ve üstü her ikinci harcamaya 7.500 Mil Puan toplarken, toplamda 60.000 Mil Puan kazanma imkanı bulacaklar. Bu kampanya ay sonuna kadar geçerli olacak.

Kampanyalardan yararlanmak oldukça basit. Yapılacak harcamalardan önce Juzdan uygulaması üzerinden kampanyalara dahil olmak gerekiyor. Ayrıca, Axess, Wings ve Akbank Kart sahiplerine özel yüzlerce markada geçerli farklı çip-paralar, Mil Puanlar ve indirim kampanyaları uygulama üzerinden sunuluyor.