14 Şubat Çarşamba günü Terazi burcunu neler bekliyor? İşte 14 Şubat sevgililer günü Terazi burcu yorumu!

Mine Ölmez: 14 Şubat 2024 günlük Terazi burcu yorumu

14 Şubat 2024 Çarşamba günü sevgililer günü. Peki bu gün burçlar için nasıl geçecek? Günlük burç yorumları, burçlarınızın aşk, iş, sağlık, para gibi konularda neler yaşayacağını size anlatıyor. Astroloji uzmanlarının hazırladığı günlük burç yorumları ile burcunuzun bugün size verdiği mesajları keşfedin. Aşk hayatınızdan iş hayatınıza, sağlığınızdan ekonomik durumunuza kadar pek çok alanda bilgi edinebilirsiniz. İşte 14 Şubat sevgililer günü Terazi burcu yorumu:

Teraziler ve Yükselen Teraziler için Burç Yorumu

Teraziler ve Yükselen Teraziler, Plüton’un etkisiyle hayatlarında büyük değişimler yaşayabilirler. Bu değişimler, gururlarını ve özgüvenlerini sarsabilir, ama aynı zamanda çok güçlü ve tutkulu bir aşkı da beraberinde getirebilir. Teraziler, bu dönemde kendilerini olduğu gibi kabul etmeyi ve sevmeyi öğrenebilirler. Karizmaları ve çekicilikleri, dış görünüşlerinden çok, iç güzelliklerinden kaynaklanıyor. Kendinizi fark edin ve fark yaratın. Size gelen enerji, sizi cazibeli ve çekici kılıyor. Ama eğer kendinizi kötü hissediyorsanız, bu sizin kendi yansımanızdır. Enerjinizi yükseltmek için doğru beslenin ve doğru insanlara yönelin.

Terazilerin Aile ve Çocuk Hayatı

Bu aralar birçok terazi, çocuk sahibi olma veya çocuklarıyla ilgili konularda önemli kararlar alabilir. Bazıları çocuk yapmak için tedaviye başlayabilir, bazıları ise var olan çocuklarının sorunlarıyla uğraşabilir. Özellikle boşanmış ve çocuklu olan teraziler, eski eşleriyle çocukların velayeti konusunda anlaşmazlıklar yaşayabilir. Bu durumu bir savaş haline getirmemeye çalışın. Önümüzdeki günlerde çocuklarınızla ve sevdiklerinizle iletişiminize dikkat edin. Onlara özen gösterin ve ilgi gösterin. Kendinizi değiştirmek istiyorsanız, doğru adımlar atın. Size yakışan saçı, tarzı veya kıyafeti seçin. Yanlış seçimler yaparsanız, pişman olabilirsiniz.

Terazilerin İş ve Kariyer Hayatı

Teraziler, yaptıkları işlerle ünlenebilir, ün kazanabilir veya tanınabilir olabilirler. Sahnede veya medyada çok gizemli ve karizmatik bir imaj sergileyebilirler. Nişan, nikah, kutlama gibi özel günler yaşayabilirler. Sevgiye ve aşka bakış açıları değişebilir. Çocuk yapmak istemeyenler, fikir değiştirebilir. Var olan çocuklarının hayatını düzene sokmak, daha öncelikli hale gelebilir. Bugüne kadar izlediğiniz tarz, yol veya yöntem, artık size uymayabilir. Kendinizi yenilemeye ihtiyacınız olabilir. Ve hiç tanımadığınız veya alışık olmadığınız tarzda insanlara ilgi duymaya başlayabilirsiniz. Çocuklarınız varsa, onlarla iletişiminize bir kez daha dikkat edin. Ve ilişkilerinizi bozacak öfke patlamalarından veya sudan sebeplerden kaçının. Bir de paranıza pulunuza dikkat edin. Maddi olarak inişli çıkışlı bir süreçten geçiyorsunuz. Evli olanlar, kavga etmek yerine sevmeye odaklansın. İlişkisi olmayanlar için de fırsatlar kapıda. Ya kerim ya şekür, daha ne diyeyim. Bak en güzel esma var.

Teraziler için 14 Şubat Önerileri

14 Şubat’ta eğer evliyseniz ve çocuklarınız varsa, onları bir yere bırakın. Çocuklar, sevgililer gününüzü mahvedebilir. Ya da şöyle diyeyim, eşinizi sevdiğinizi, sevmediğinizi, eskisi gibi olup olmadığınızı sorgulamayın. Romantik bir hazırlık yapın. Mesela eşinizin aynı enerjiyi hissetmediğini düşünüyorsanız, üstüne gitmeyin, kıskançlık yapmayın. Mesela eşinizin rahatsız olduğu bir kıyafetiniz varsa, onu giymeyin. Partnerler, birbirlerinin rahatsız olduğu şeylere biraz özen göstersin. Böyle biraz sen, biraz o, böyle gitsin. Mesela eşiniz size diyor ki, lütfen çok açık giyinme, ben rahatsız oluyorum. Siz de üstüne bastıra bastıra çok açık giyinmeyin. Ya da erkekseniz, size dedi ki, ya bu gömleği giyme, şunu yapma. Partnerinizin istemediği şeyi ısrarla yapmayın. Sevgililer gününde, birbirinizin huyuna suyuna gitmeye çalışın.