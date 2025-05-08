İztuzu Plajı'nda Caretta Caretta Yuvaları 10'a Ulaştı

Muğla'nın İztuzu Sahili'nde Caretta Caretta Yuvaları Artıyor

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'nde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan caretta caretta yuva sayısının 10'a ulaştığı belirlendi. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ekipleri ve gönüllülerin yaptığı saha çalışmalarında, yuvalama döneminin başladığı bu günlerde 10 yuvanın tespit edildiği bildirildi.

DEKAMER ekipleri, yuvalardaki yumurtaların tilki ve porsuk gibi hayvanların zarar vermemesi için kafesle koruma altına alıyor. Yuvanın kayıt altına alındığı bu süreç, yumurtadan çıkacak yavruların takibini de kolaylaştırıyor.

Bilgilendirme ve İzleme Çalışmaları

DEKAMER Proje Asistanı Biyolog Fatih Polat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün desteği ile sahilde yuvaları koruma ve izleme çalışmalarına devam ettiklerini aktardı. İztuzu Sahili’ndeki ilk caretta caretta yuvasının 29 Nisan’da tespit edildiğini belirten Polat, bugüne kadar yaklaşık 10 yuva belirlediklerini ifade etti.

Polat, hava sıcaklığına göre yavruların kuluçka süresinin 45 ile 60 gün arasında değiştiğini ve bu yıl haziran ayında en yüksek sayıya ulaşmayı beklediklerini söyledi. İlk yavru çıkışlarını ise temmuz ayının ortalarında gerçekleştirmeyi planladıklarını vurguladı. Ayrıca, yumurtlamanın temmuzun ortalarına kadar süreceği bilgilendirildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta yuvası sayısı 10'a ulaştı.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta yuvası sayısı 10'a ulaştı.