Japon profesörün iddiası olay yarattı Hangi kan grubu daha zeki?

Kan Gruplarının Kişilikle İlişkisi Nedir?

Kan grupları, insan vücudunun en önemli bileşenlerinden biridir. Kan grupları, hastalıklara karşı direnç, organ nakli uyumu, beslenme alışkanlıkları gibi pek çok konuda etkili olur. Ancak kan gruplarının bir de kişilikle ilişkisi olduğu iddia ediliyor. Japon bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, kan gruplarına göre kişilik özellikleri farklılık gösteriyor. Bu araştırmaya göre, her kan grubunun kendine özgü olumlu ve olumsuz kişilik özellikleri var. Ayrıca, kan gruplarına göre zeka seviyesi de değişebiliyor. İşte kan gruplarının kişilikle ilişkisi…





KAN GRUPLARINA GÖRE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Japon bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, kan gruplarına göre kişilik özellikleri şöyle:

A KAN GRUBU ÖZELLİKLERİ

A kan grubuna sahip olanlar, zeka seviyesi yüksek, yaratıcı, işbirlikçi ve uyumlu kişilerdir. Kalabalık toplumlarda ve kırsal yaşamın gerginlikleriyle baş edebilmek için gelişmiş bir uyum yeteneğine sahiptirler. Hisleri güçlü, araştırmacı ve analitik bir zihne sahiptirler. Ancak aynı zamanda sinirli, hassas, inatçı ve gergin olabilirler. Japonya’da en yaygın kan grubudur.

0 KAN GRUBU ÖZELLİKLERİ

0 kan grubuna sahip olanlar, özgüveni yüksek, cesaretli, iyimser ve güçlü kişilerdir. İçine bulundukları ortama kolayca uyum sağlarlar. Hayattan keyif almayı bilirler. Modaya, havaya ve zamana uyumda problem yaşamazlar. İnsanlarla iletişimleri çok iyidir. Hedeflerine ulaşmak için gerekli güdüye ve liderlik özelliklerine sahiptirler. Ancak bazen bencil, dengesiz ve çılgınca davranabilirler.

B KAN GRUBU ÖZELLİKLERİ

B kan grubuna sahip olanlar, tutkulu, empatik, kararlı ve yaratıcı kişilerdir. Diğerleriyle uyumlu, iletişimi yüksek ve farklı fikirlere açık bir yapıya sahiptirler. Hayatın engellerini aşmak için güçlü ve dayanıklıdırlar. Değişime ve yeniliğe açıktırlar. Ancak bazen bencil, düzensiz, eleştirel ve unutkan olabilirler. A kan grubu ile çatışma yaşayabilirler.

AB KAN GRUBU ÖZELLİKLERİ

AB kan grubuna sahip olanlar, en çekici ve ilginç kişilerdir. Hem A hem de B kan grubunun özelliklerini taşırlar. Uyumlu, sıcakkanlı, akılcı ve uyumlu bir yaradılışları vardır. Hayalleri ve arzuları hakkında daha fazla bilgi edinmek isterler. Duygularıyla derin bir bağlantı kurarlar. Ancak bazen kararsız, çelişkili, gizemli ve zor anlaşılır olabilirler.

KAN GRUPLARINA GÖRE ZEKA SEVİYESİ





Japon bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, kan gruplarına göre zeka seviyesi de değişebiliyor. Bu araştırmaya göre, en zeki insanlar A kan grubundan çıkıyor. A kan grubuna sahip olanlar, yaratıcılık, zekilik ve iş birliği gibi durumlarda olumlu özellikler sergiliyor. Ayrıca, A kan grubuna sahip olanlar, IQ testlerinde en yüksek puanları alıyor. Buna karşılık, en düşük zeka seviyesine sahip olanlar ise AB kan grubundan çıkıyor. AB kan grubuna sahip olanlar, kararsız, eleştirel ve unutkan olabiliyor. IQ testlerinde de en düşük puanları alıyor. 0 ve B kan grubuna sahip olanlar ise, zeka seviyesi açısından orta düzeyde yer alıyor.

KAN GRUPLARINA GÖRE HASTALIK RİSKİ

Kan grupları, sadece kişilik açısından değil, sağlık açısından da önemli ipuçları veriyor. Kan grupları, hastalıklara karşı direnç, organ nakli uyumu, beslenme alışkanlıkları gibi pek çok konuda etkili oluyor. Kan gruplarına göre hastalık riski şöyle:

A KAN GRUBU RİSKLERİ

A kan grubuna sahip olanlar, mide kanseri ve kalp hastalıklarına yakalanma riski daha yüksektir. Ayrıca, diyabet, anemi, kolit, ülser, astım, alerji, depresyon gibi rahatsızlıklara da daha yatkındırlar. A kan grubuna sahip olanlar, beslenmelerine dikkat etmeli, stresten uzak durmalı, düzenli egzersiz yapmalı ve sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan kaçınmalıdırlar.

0 KAN GRUBU RİSKLERİ

0 kan grubuna sahip olanlar, genel olarak sağlıklı bir bünyeye sahiptirler. Ancak, ülser, gastrit, safra kesesi taşı, böbrek taşı, gut, romatizma, hemoroid gibi rahatsızlıklara yakalanma riskleri daha yüksektir. Ayrıca, stres hormonu olan kortizol seviyeleri de daha yüksektir. 0 kan grubuna sahip olanlar, beslenmelerine dikkat etmeli, lifli gıdalar, sebze ve meyve tüketmeli, stresi azaltacak aktiviteler yapmalı ve düzenli olarak kan bağışı yapmalıdırlar.

B KAN GRUBU RİSKLERİ

B kan grubuna sahip olanlar, kalp hastalıkları ve yumurtalık kanseri riski daha yüksektir. Ayrıca, diyabet, lupus, multipl skleroz, kronik yorgunluk, enfek