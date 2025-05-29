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Kadın Filmleri Festivali'nde 'Benzersiz Kadınlar' Söyleşisi

28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde oyuncuların katılımıyla 'Benzersiz Kadınlar' söyleşisi gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 00:06
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 00:06
Kadın Filmleri Festivali'nde 'Benzersiz Kadınlar' Söyleşisi

28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde Önemli Söyleşi

Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali kapsamında, 'Benzersiz Kadınlar Benzersiz Hikayelerini Anlatıyor' isimli söyleşi yapıldı.

Katılımcılar ve Etkinlik Detayları

Bu ilgi çekici söyleşiye; ünlü oyuncular Lale Mansur, Bennu Yıldırımlar, Burcu Kara, Ece Dizdar, Şenay Gürler ve yönetmenler Biket İlhan, Eylem Kaftan, Ümran Safter ile cast direktörü Harika Uygur katıldı.

Özel Gösterim: Ece Dizdar’ın İlk Yönetmenlik Deneyimi

Söyleşi öncesinde, oyuncu Ece Dizdar'ın ilk yönetmenlik deneyimi olan 'Mükemmel' isimli kısa filmi izleyicilere sunuldu.Gösterim önemli bir ilgiyle izlendi.

Meslek Hikayeleri ve Motivasyon Kaynakları

Yapımcı Zeynep Atakan moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, katılımcılar kendi mesleklerine başlama hikayelerini ve süreçte kendilerini motive eden öğeleri paylaştı. Seyircinin tiyatro ve sinema sektörüne ilişkin merak edilen soruları yanıtlanarak program sona erdi.

Etimesgut Belediye Başkanı'nın Katılımı

Söyleşiye, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da katılarak etkinliğin önemine vurgu yaptı.

28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali kapsamında oyuncuların katılımıyla...

28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali kapsamında oyuncuların katılımıyla "Benzersiz Kadınlar Benzersiz Hikayelerini Anlatıyor" söyleşisi düzenlendi. Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye, oyuncular Lale Mansur, Bennu Yıldırımlar, Burcu Kara, Ece Dizdar, Şenay Gürler ile yönetmenler Biket İlhan, Eylem Kaftan, Ümran Safter ve cast direktörü Harika Uygur katıldı.

28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali kapsamında oyuncuların katılımıyla...

28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali kapsamında oyuncuların katılımıyla "Benzersiz Kadınlar Benzersiz Hikayelerini Anlatıyor" söyleşisi düzenlendi. Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye, oyuncular Lale Mansur, Bennu Yıldırımlar, Burcu Kara, Ece Dizdar, Şenay Gürler ile yönetmenler Biket İlhan, Eylem Kaftan, Ümran Safter ve cast direktörü Harika Uygur katıldı.

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