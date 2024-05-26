Kafası kadar evi de dağınık olan 5 burç! Düzen onlardan çok uzak

Bugün birbirinden dağınık ama kafaları da bir o kadar karmaşık olan 5 burcu sıraladık. Bu 5 burç kafa yapısı olarak o kadar karmaşık ki. Ama kafalarında yaşadıklarını da hayatlarına da öyle bir aşılamışlar ki. Bu listenin en başında koç burçları yer alıyor. Koç burçları genel olarak hareketli oldukları bilinse dahi yaşadıkları duyguları çevresine yansıtır. Yani koç burçları sinirli veya üzgünken çok dağınık olabilir.





Listede Şaşırtan Burçlar Var!

Listenin devamında ise ikilemin kraliçesi olarak bilinen ikizler burçları bulunuyor. Bu burçlar yaşadıkları karmaşık duyguları da yine hayatına yansıtmakta çekinmiyor. Listenin devamında ise Aslan burcu bulunur. Aslan burçları aslında dağınık değiller. Sadece tamamen kendi düzenleri olsun isterler. Size dağınık gelse de bu onun doğasında yer alıyor. Aslan burçları her zaman güven duygusunu ön planda tutan güçlü burçlar arasındadır. Sezgileri oldukça güçlü ve bir o kadar çalışkandırlar. Ancak sakın bir aslan burcunun kendine ait alanını değiştirmeyin.

Listenin devam sürecinde ise YAY burcu yer alıyor. Yay burçları sürekli olarak bir yenilik peşindedir. Bu arayışı ise çok fazla eşya anlamına gelir. Bu durumda çok dağınık olmasa da bir nebze olsun savurganlık olduğu düşünülür. Listenin sonunda ise balık burçları yer alıyor. Balık burçları yaşadıkları karmaşık duyguları çevresine çok fazla yansıtır. Bu durumda sürekli üzgün olan bir balık burcu dağınık olacaktır.