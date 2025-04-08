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Kahramanmaraş'ta 'Daha Güçlü Yarınlar, Daha Güçlü Kadınlar' Projesi Tanıtıldı

Kahramanmaraş'ta 'Daha Güçlü Yarınlar, Daha Güçlü Kadınlar' projesi, kadınlara ekonomik ve sosyal destek sunmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 17:20
Kahramanmaraş'ta 'Daha Güçlü Yarınlar, Daha Güçlü Kadınlar' Projesi Tanıtıldı

Kahramanmaraş'ta, deprem bölgesindeki kadınlara destek amacıyla hazırlanan 'Daha Güçlü Yarınlar, Daha Güçlü Kadınlar' projesinin tanıtımı yapıldı. Proje, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) işbirliği ile hayata geçirildi.

Tanıtım toplantısı, Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mehmet Beşen, açılışta yaptığı konuşmada, güçlü toplumların temelinin güçlü bireylerden geçtiğini ve bu bireylerin en önemli unsurunun güçlü kadınlar olduğunu vurguladı. Beşen, "Hayata geçirilen projenin, kadınlarımıza kendilerini geliştirebilecekleri, yeteneklerini sergileyebilecekleri, ekonomik ve sosyal anlamda güçlü bireyler haline gelmelerine katkı sunacağına inanıyorum," dedi.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, kadınların insanlık tarihi boyunca ekonomik kalkınma ve üretimde aktif rol üstlendiğini belirtti. Türk İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ali Güner ise kadın istihdamının artırılması için atılan somut adımları aktardı. Güner, "Kadınlara eşit fırsatlar sunmak, toplumsal refahı artırmak hepimizin sorumluluğudur. İŞKUR olarak KADEM Kadın Destek Merkezi ile iş birliği yaparak deprem bölgesindeki kadınlara destek olmayı hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

KADEM Kadın Destek Merkezi Koordinatörü Feyzanur Polat Toprak, 5 ilde 10 binden fazla kadına ulaştıklarını ve 6 Şubat 2023'teki depremlerin yaralarının sarılmasına yardımcı olmayı amaçladıklarını ifade etti. Toprak, "Kahramanmaraş, ülkemizin zengin gastronomi mirasına sahip bir kent. Deprem sonrası kadınların bu mirası yaşatmalarına yardımcı olmak ve ekonomik kaynaklara erişimlerini kolaylaştırmak için çalışmayı hedefliyoruz. İlk yıl içerisinde 100 kadını nitelikli istihdama kazandırmayı amaçlıyoruz," diye konuştu.

KADEM İl Temsilcisi Ayşe Taşkıran ise kadınların desteklenmesinin yanında aile ve toplumda daha güçlü bir rol üstlenmelerine önem verdiklerini vurguladı. Konuşmaların ardından katılımcılara kentin yöresel yemekleri tanıtıldı.

Kahramanmaraş'ta, deprem bölgesindeki kadınlara destek için hayata geçirilen "Daha Güçlü Yarınlar...

Kahramanmaraş'ta, deprem bölgesindeki kadınlara destek için hayata geçirilen "Daha Güçlü Yarınlar, Daha Güçlü Kadınlar" projesinin tanıtımı yapıldı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ali Güner, projenin tanıtım toplantısında konuştu.

Kahramanmaraş'ta, deprem bölgesindeki kadınlara destek için hayata geçirilen "Daha Güçlü Yarınlar...

Kahramanmaraş'ta, deprem bölgesindeki kadınlara destek için hayata geçirilen "Daha Güçlü Yarınlar, Daha Güçlü Kadınlar" projesinin tanıtımı yapıldı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ali Güner, projenin tanıtım toplantısında konuştu.

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