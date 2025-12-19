Kahramanmaraş’ta Yerinde Dönüşüm Tamamlanıyor: Örnek Daireler Ortaya Çıktı

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremleri sonrasında Kuyucak, İsa Divanlı, Divanlı ile Kümbet-Sarayaltı mahallelerinin kesişiminde başlatılan yerinde dönüşüm çalışmaları sona yaklaşırken, tamamlanan deprem konutlarında örnek daireler görücüye çıktı.

Proje ve kapsam

Kent merkezinin en eski yerleşim alanları arasında yer alan bölgedeki yıkılan yapıların yerine depreme dayanıklı, modern konut ve iş yerleri inşa edildi. Çalışmalar kapsamında yaklaşık bin konut ve iş yeri projeye dahil edilirken, dar ve sıkışık sokakların yerini geniş yollar, modern altyapı ve düzenli yaşam alanları aldı. İnşaatların büyük ölçüde tamamlandığı alanda örnek daireler de vatandaşların beğenisine sunuldu.

Mahalle halkının görüşü

Deprem sonrası evlerini kaybeden hak sahipleri, aynı mahallede daha güvenli ve modern yapılarda yaşamaya hazırlanmanın moral verdiğini söyledi. Depremzede Ali Odunkıran konuyla ilgili olarak 'Yeni binalar yeni konutlar ortada görülmemiş hizmet var. Çok güzel olmuş ben çocukluğumdan gençliğimden beri buraları biliyordum. Buralar karma karışıktı ama şimdi bir şehre dönüyor' dedi.

Bir diğer depremzede Harun Özdemir ise 'Bölgede başlatılan inşaat çalışmalarında çalışmalar tamamlanmak üzere zaten. Bu tarihi mahalleler rezerv alan olmuş yerinde dönüşümle yapılmıştı. Cumhurbaşkanımız ve bakanımıza teşekkür ederiz. Bu kadar kısa sürede bu konutların yapılması çok güzel bir şey' ifadelerini kullandı.

Yerinde dönüşüm çalışmalarında sadece konutların değil, aynı zamanda altyapı, yol ve çevre düzenlemelerinin de eş zamanlı olarak tamamlandığı belirtildi. Bölge sakinleri yeni yaşam alanlarının hem güvenlik hem de yaşam kalitesi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

KAHRAMANMARAŞ'IN ESKİ YERLEŞİM YERLERİNDE BAŞLATILAN YERİNDE DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE TAMAMLANAN DEPREM KONUTLARINDA ÖRNEK DAİRELER ORTAYA ÇIKTI.