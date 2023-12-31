Kamuda memur olmak isteyenlere müjdelendi! Tam 1360 memur alımı birden yapılacak

Kamu kurumlarında memur olmak isteyen adaylara müjdeli haber geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAMU KURUMLARINA MEMUR ALIMLARI BAŞLADI

Kamu kurumlarında memur olmak isteyen adaylara müjdeli haber üç farklı kurumdan geldi! Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesine toplam 1271 Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Başvurular 15 Nisan tarihinde başlayacak ve 25 Nisan tarihinde sona erecek. Adaylar 5 farklı şehir tercihi yapabilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesine Devlet Gelir Uzman Yardımcısı alımı da yapılacak. Alımlar sınav usulüyle olacak.





Ön başvurular 7-13 Mart tarihlerinde, asıl başvurular 22-28 Mart tarihlerinde yapılacak. Sınav yazılı ve sözlü olarak uygulanacak. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bünyesine de 8 Denetçi ve 29 Uzman Personel alımı yapılacak. Başvurular 29 Aralık tarihinde başlayarak 7 Ocak tarihine kadar resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılabilecek. TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü bünyesine de 2 personel alımı yapılacak. Başvurular https://kariyer.tubitak.gov.tr internet sitesi üzerinden 3 Ocak tarihine kadar online olarak yapılabilecek.