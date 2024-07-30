Kamuya Ağustos ayında dev memur ve personel alımı başladı! En az ilkokul mezunu, KPSS'li KPSS'siz memur olma imkanı

Ağustos 2024 itibariyle kamuya yeni memur ve personel alımları hız kazanıyor. KPSS ile veya KPSS'siz yapılacak bu alımlar, çeşitli bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler ve kamu kurumları tarafından gerçekleştirilecektir. Toplamda 519 kişilik kadro ile alım yapılacak olan bu ilanlar, iş arayan birçok kişi için önemli bir fırsat sunuyor. Bu haberimizde, başvuru şartları ve ilan detaylarını sizler için derledik.





AĞUSTOS 2024 GÜNCEL KAMU İLANLARI YAYIMLANDI

Ağustos ayı kamu ilanları güncellenerek iş arayanlara sunulmuştur. Bu kapsamda, en az ilkokul mezunu adaylardan KPSS’li veya KPSS’siz 519 memur ve personel alımı yapılacaktır. İşin Olsa ekibi olarak sizlere bu haberimizde güncel ilan listesini ve başvuru şartlarını aktaracağız. Bu sayfa üzerinden her zaman yeni ilanlara ulaşabileceksiniz.

BAŞVURU DETAYLARI VE ALIM YAPACAK KURUMLAR

Ağustos 2024 itibariyle kamuya memur ve personel alımı yapacak kurumlar ve pozisyon detayları aşağıdaki gibidir:

PTT: 10.000 personel alımı yapılacak. KPSS şartı bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB): 950 personel alımı yapılacak. KPSS şartı bulunuyor.

KPSS 2024/2: 2.500 memur alımı yapılacak. Son başvuru tarihi 26/12/24.

Korucu Alımı: 5.000 personel alımı yapılacak. KPSS şartı bulunmuyor.

Cumhurbaşkanlığı: 11.715 personel alımı yapılacak. KPSS şartı bulunuyor.

POMEM: 2.500 personel alımı yapılacak. KPSS şartı bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB): 3.000 personel alımı yapılacak. KPSS şartı bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı: 36.000 personel alımı yapılacak. KPSS şartı bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı (Ek Alım): 2.065 personel alımı yapılacak. KPSS şartı bulunuyor.

Polis Akademisi (PA) Bekçi Alımı: 10.000 personel alımı yapılacak. KPSS şartı bulunmuyor.

Türk Hava Yolları (THY): 1.900 personel alımı yapılacak. KPSS şartı bulunmuyor.





Adalet Bakanlığı: 22.984 personel alımı yapılacak. KPSS şartı bekleniyor.

Ulaştırma Bakanlığı: 771 personel alımı yapılacak. KPSS şartı bulunuyor.

Ulaştırma Bakanlığı (Ek Alım): 182 personel alımı yapılacak. KPSS şartı bulunmuyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü: 579 personel alımı yapılacak. KPSS şartı bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve GSB: 120.000 personel alımı yapılacak. KPSS şartı bulunmuyor.

Sayıştay Başkanlığı: 25 personel alımı yapılacak. Son başvuru tarihi 28/08/24.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 121 personel alımı yapılacak. KPSS 50 puan şartı bulunuyor. Son başvuru tarihi 5/08/24.

Jandarma Genel Komutanlığı: 10 personel alımı yapılacak. KPSS şartı bulunmuyor. Son başvuru tarihi 9/08/24.

Merkez Bankası: 11 personel alımı yapılacak. KPSS şartı bulunmuyor. Son başvuru tarihi 31/08/24.

Adli Tıp Kurumu: 80 personel alımı yapılacak. KPSS şartı bulunuyor. Son başvuru tarihi 11/08/24.

Hakkari Üniversitesi: 22 personel alımı yapılacak. KPSS 60 puan şartı bulunuyor. Son başvuru tarihi 9/08/24.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM): 9 personel alımı yapılacak. KPSS şartı bulunmuyor. Son başvuru tarihi 9/08/24.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ): 240 personel alımı yapılacak. KPSS 60 puan şartı bulunuyor. Son başvuru tarihi 9/08/24.

Devlet Su İşleri (DSİ): 1 personel alımı yapılacak. KPSS şartı bulunmuyor. Son başvuru tarihi 2/08/24.

İLANLARA BAŞVURU ŞARTLARI

Bu ilanlara başvuracak adayların dikkat etmesi gereken başlıca şartlar şunlardır:

Eğitim Şartı: En az ilkokul mezunu olmak.

KPSS Puanı: Bazı ilanlar için KPSS puanı şartı aranmakta olup, bazı ilanlarda bu şart bulunmamaktadır.

Son Başvuru Tarihi: Adayların belirtilen son başvuru tarihlerine dikkat etmeleri ve başvurularını zamanında tamamlamaları gerekmektedir.

Adaylar, ilgili ilanlara başvurularını kurumların resmi internet siteleri üzerinden veya ilan detaylarında belirtilen başvuru yöntemlerine göre yapabilirler. İlan detaylarında belirtilen şartlara ve başvuru tarihlerine dikkat edilmesi önemlidir.

Ağustos 2024 itibariyle kamuya yapılacak olan 519 memur ve personel alımı, iş arayan birçok kişi için önemli bir fırsat sunmaktadır. KPSS’li ve KPSS’siz yapılacak bu alımlar, farklı eğitim düzeylerinden adayların başvurabileceği çeşitli pozisyonları kapsamaktadır. Adayların, başvuru şartlarına ve ilan detaylarına dikkat etmeleri ve başvurularını zamanında tamamlamaları önem arz etmektedir.

Bu alım süreci, kamu sektöründe kariyer yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunmaktadır. İlgilenen adaylar, belirtilen başvuru tarihleri ve şartlarına dikkat ederek başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru süreci ve detaylar hakkında daha fazla bilgiye ilgili kurumların resmi internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.