Kapadokya'nın Karla Kaplandığı Anlar Turistleri Büyüledi

Nevşehir'de Kar Manzarası

Nevşehir'de gece başlayan kar yağışı, turizm merkezi Kapadokya'yı beyaz bir örtüyle kapladı. Peribacaları ile süslü vadileri, tarihi şapel ve kiliseleriyle Kapadokya, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini bir kez daha üzerine çekti.

Doğa ile İç İçe Tur

Ürgüp, Göreme, Zelve, Paşabağları, Uçhisar ve Çavuşin gibi önemli noktalarda gezinti yapan turistler, oluşan muhteşem manzaralarda fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi. Arazi araçlarıyla düzenlenen turlara katılan ziyaretçiler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi ve doğal zenginliklerle dolu bu harika bölgede dolaşmanın keyfini çıkardılar.

Kar Altındaki Kapadokya

Güvercinlik ve Kılıçlar Vadisi'nde peribacaları arasında uçan güvercinler ve karla kaplı doğa dron ile görüntülendi. Hindistanlı turist Angelia Begum, "Kapadokya'nın doğal güzelliklerini çok merak ediyordum. Karla karşılaşmak gerçekten heyecan vericiydi," dedi. Begum, farklı mevsimlerde de bölgeyi görmek istediğini ifade ederek, "Burası çok güzel bir yer. Görebildiğiniz her yer çok etkileyici," diye ekledi.

Yerli Turistlerin Memnuniyeti

Rabia Genç, Kapadokya'nın kış mevsiminde sunduğu görkemli manzarayı vurgulayarak, "Kapadokya her mevsim ayrı bir güzelliği oluyor. Yaz aylarında peribacalarının en net şekilde görüldüğünü biliyoruz, ama bu mevsimde karla kaplı olması da enteresan. Gelen misafirlerimiz, kar yağışı olmadığı için endişe ediyorlardı," dedi. Sosyal medyada bölgenin karla kaplı görüntüleriyle ilgili büyük bir merak olduğunu belirten Genç, "Kar yağışı, yabancı konuklarımızı çok mutlu etti," dedi.

Bölgede etkili olan kar yağışının gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Nevşehir'de gece başlayan kar yağışının ardından, turizm merkezi Kapadokya'daki peribacaları beyaz örtüyle kaplandı. Ürgüp, Göreme, Zelve, Paşabağları, Uçhisar ve Çavuşin'deki peribacaları arasında gezinti yapan turistler oluşan manzarada fotoğraf çektirdi.

Nevşehir'de gece başlayan kar yağışının ardından, turizm merkezi Kapadokya'daki peribacaları beyaz örtüyle kaplandı. Ürgüp, Göreme, Zelve, Paşabağları, Uçhisar ve Çavuşin'deki peribacaları arasında gezinti yapan turistler oluşan manzarada fotoğraf çektirdi.